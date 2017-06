Europa teme un nuevo retraso en la aplicación del Brexit

El pasado 29 de marzo, la premier Theresa May envió a Bruselas la carta de notificación en que invocaba el famoso Artículo 50 del Tratado de Lisboa, el mecanismo que da inicio al proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea. En ese instante, comenzó la cuenta atrás, dos años en los que debe cerrarse la separación definitiva, duras negociaciones mediante.

Más de dos meses han pasado ya y las partes en litigio no se han sentado todavía a hablar en firme, pero de fondo el calendario sigue perdiendo hojas, cada día. Nadie ha detenido el proceso y cada vez hay menos tiempo para arreglar el divorcio. Una victoria aplastante de la conservadora May, que ya tenía una mayoría absoluta e iba en busca de un aval incontestable, hubiera garantizado los tiempos y la línea de trabajo ya conocida -no por ello más sencilla-, pero el batacazo de la primera ministra, ya en busca de alianzas -y las concesiones que conlleva-, puede hacer peligrar el plan de trabajo.

Por eso hoy el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha mostrado su preocupación por un hipotético retaso en el Brexit y ha declarado que no sabe cuándo empezarán las negociaciones sobre la salida del Reino Unido de la UE. "No sabemos cuándo empezarán las conversaciones sobre el Brexit. Sabemos cuando deben terminar. Hagan lo mejor para evitar una situación en la que no se alcance un acuerdo como resultado de la ausencia de negociaciones", escribió el político polaco en su perfil de la red social Twitter.

We don't know when Brexit talks start. We know when they must end. Do your best to avoid a "no deal" as result of "no negotiations". #GE2017 — Donald Tusk (@eucopresident) 9 de junio de 2017

El negociador jefe de la Unión Europea para el Brexit, Michel Barnier, aseguró este viernes que las negociaciones de salida deben empezar "cuando el Reino Unido esté listo" y recordó que "el calendario y las posiciones" de Bruselas "están claros". "Las negociaciones del Brexit deben empezar cuando el Reino Unido esté listo; el calendario y las posiciones de la UE están claros. Unamos nuestras mentes para lograr un acuerdo", afirmó Barnier, también a través de su perfil de Twitter, inmediatamente antes de retuitear a Tusk.

#Brexit negotiations should start when UK is ready; timetable and EU positions are clear. Let's put our minds together on striking a deal — Michel Barnier (@MichelBarnier) 9 de junio de 2017

Por su parte, el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, consideró que Theresa May "ha perdido la apuesta" que hizo al convocar elecciones para reforzar su mayoría parlamentaria. "May (...) ha perdido su apuesta, así que ahora no está en una situación sencilla, porque en el fondo no sabe bien hoy la configuración para gobernar", dijo en unas declaraciones a la emisora de radio Europe 1.

Y el presidente del Europarlamento, Antonio Tajani, se ha sumado a este aviso contra tiempos muertos, asegurando que los derechos de los ciudadanos europeos no podrán garantizarse hasta que las negociaciones comiencen de una vez.

EU ⁠⁠⁠citizens' rights cannot be guaranteed until negotiations begin, creating more uncertainty for millions affected by #Brexit. #GE2017 — EP President Tajani (@EP_President) 9 de junio de 2017

LO QUE DICE ALEMANIA

El ministro alemán de Exteriores, Sigmar Gabriel, consideró, por su parte, que el resultado de las elecciones en el Reino Unido expresa el deseo de los ciudadanos británicos de que haya unas negociaciones "justas" con la UE y que se reflexione sobre el camino elegido para salir del bloque comunitario. "Los ciudadanos británicos han mostrado que no quieren que se juegue con ellos", manifestó Gabriel en una rueda de prensa junto a su colega catarí, Mohamed bin Abdelrahman al Zani, al ser preguntado por los comicios celebrados ayer.

El jefe de la diplomacia alemana confió en que ahora se forme "pronto" un gobierno con el que se puedan entablar "negociaciones serias" y que permitan "mantener al Reino Unido tan cerca como sea posible de la Unión Europea". "Creo que el mensaje de las elecciones es 'mantened unas negociaciones justas con la UE y reflexionad de nuevo' si es bueno para el Reino Unido separarse de esa manera", resumió el ministro germano.

En una rueda de prensa en Berlín, la viceportavoz de la Cancillería, Ulrike Demmer, rechazó comentar los resultados mientras dure el proceso de formación de gobierno, pero recordó que el calendario para el Brexit ya está marcado y confió en que las negociaciones comiencen cuanto antes, porque los plazos corren y no se pueden cambiar sin unanimidad. Dejó claro que los 27 socios y el negociador, Barnier, están "preparados".

En la misma línea, el portavoz de Exteriores, Martin Schäfer, insistió en que los plazos corren y advirtió de que cada día que pase sin un gobierno en Londres capaz de negociar con Bruselas "se pierde tiempo".

