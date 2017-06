Theresa May comunicará a Isabel II que formará Gobierno en el Reino Unido

La primera ministra británica, Theresa May, acudirá hoy al palacio de Buckingham para comunicarle a la reina Isabel II que podrá formar Gobierno, a pesar de no haber logrado la mayoría absoluta en las elecciones generales del jueves, confirmó hoy un portavoz de la residencia de Downing Street.

La primera ministra espera ver a la jefa de Estado a las 11.30 GMT para solicitarle el permiso para formar Gobierno, tras obtener 318 escaños, ocho menos de los necesarios para llegar a la mayoría absoluta en una Cámara de los Comunes formada por 650 diputados.

Según la BBC y Sky News, la premier contaría con el respaldo del Partido Democrático Unionista del Ulster (DUP), que ha obtenido diez escaños de los 18 que le corresponden a Irlanda del Norte en los Comunes.

(Puedes seguir leyendo tras el tuit...).

DUP confirm they have given Conservatives their formal backing as Theresa May seeks to form a government #GE2017 pic.twitter.com/vqJpR1fxm0