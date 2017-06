La foto que calla la boca a los que critican a Wawrinka por su peso

Rafael Nadal y Stanislas Wawrinka están disputando la final de Roland Garros. El tenista español opta a conseguir su décima copa de los Mosqueteros.

Por su parte, el tenista suizo podría ganar su primer Roland Garros.

El partido es uno de los acontecimientos más importantes del mundo del tenis y muchos usuarios de Twitter están comentado la final con los numerosos hashtags disponibles.

En la etiqueta #Wawrinka muchos tuiteros están comentado que el tenista suizo está pasado de peso.

¿Wawrinka no está, digamos, gordo?

A mí que no me digan que Wawrinka no está gordo.