Melania y Barron Trump se instalan en la Casa Blanca

La primera dama de EE UU, Melania Trump, y su hijo Barron se han instalado este domingo en la Casa Blanca tras haber vivido hasta ahora en Nueva York para que el único hijo del matrimonio presidencial acabara su curso escolar.

"¡Esperando con ganas los recuerdos que haremos en nuestra nueva casa! díademudanza", escribió este domingo en su cuenta de Twitter la primera dama, junto a una foto de la vista a través de una de las ventanas de la Casa Blanca.

Looking forward to the memories we'll make in our new home! #Movingday pic.twitter.com/R5DtdV1Hnv — Melania Trump (@FLOTUS) 12 de junio de 2017

Melania y Barron se quedaron en su residencia de la Torre Trump de Nueva York en lugar de mudarse directamente cuando el presidente Donald Trump asumió el cargo el pasado 20 de enero.

Mantener a Melania Trump y a su hijo en Nueva York hasta el fin del curso escolar le ha costado a los contribuyentes estadounidenses 70 millones.

Este domingo los tres regresaron juntos a la Casa Blanca tras pasar el fin de semana en el club de golf de Trump en Bedminster (Nueva Jersey).

LOS PADRES DE MELANIA

Los padres de Melania, Amalija y Victor Knavs, también pasaron el domingo con la familia presidencial y se espera que se conviertan pronto en figuras familiares en Washington, según medios locales.

Washington (United States), 12/06/2017.- Viktor (R) and Amalija Knavs, the parents of US First Lady Melania Trump, arrive with US President Donald J. Trump and Melania (both not pictured) at the White House in Washington, DC, USA, 11 June 2017, after a trip to New Jersey. (Estados Unidos) EFE/EPA/CHRIS KLEPONIS / POOL

Fuente: EFE

El matrimonio Knavs estaba viviendo con Melania y Barron en su residencia de Nueva York hasta ahora, indican los mismos medios.

Melania Trump rompió en enero con la tradición al no mudarse inmediatamente a la Casa Blanca y quedarse en su lujoso ático de la Torre Trump en Manhattan mientras su único hijo, Barron, terminaba el curso escolar.

Barron Trump, de 11 años, es el hijo pequeño del presidente y el único que tiene con la primera dama, Melania Trump, que es su tercera esposa.

Será el primer niño varón en la Casa Blanca desde John-John, hijo del expresidente John F. Kennedy (1961-1963).