Theresa May y Emmanuel Macron anuncian un plan conjunto para frenar el terrorismo

Theresa May y Emmanuel Macron, compareciendo juntos tras su encuentro en la capital gala.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la primera ministra británica, Theresa May, han acordado este martes que ambos países reforzarán el control a los contenidos yihadistas que circulan en internet para evitar nuevos reclutamientos.

"Hemos acordado reforzar las obligaciones que las empresas de internet tienen para evitar que se promueva el odio y el terrorismo", ha dicho Macron, después de entrevistarse con May en el Palacio del Elíseo.

Macron y May presenciarán esta noche el amistoso entre las selecciones de fútbol de Francia e Inglaterra en el estadio de Saint Denis, donde se rendirá homenaje a las víctimas de los atentados yihadistas en Manchester (22 muertos el pasado 22 de mayo) y Londres (ocho fallecidos el 3 de junio).

Sobre la lucha contra el yihadismo, May señaló que se trata de una "iniciativa común" de ambos países, que incluirá una supresión "automática" del contenido propagandístico.

Para Macron, las empresas que gestionan las redes sociales y las páginas web no han hecho los esfuerzos "suficientes" para evitar la circulación de los mensajes de propaganda yihadista que han reclutado a muchos de los terroristas que han atentado en Europa.

El presidente francés aseguró que la cooperación con el vecina Reino Unido es "ejemplar" y abogó además por estrechar la colaboración con Estados Unidos en la lucha contra la propaganda yihadista.

Otro de los puntos que el Gobierno francés y británico quieren poner en marcha es un mejor sistema para descifrar los mensajes de la propaganda yihadista, siempre preservando la privacidad de los ciudadanos, aclaró Macron.

Francia, con 289 muertos en los dos últimos años y medio, y el Reino Unido, con 30 en las últimas semanas, han sido uno de los objetivos preferidos del terrorismo yihadista en Europa recientemente.

Theresa May, recogiendo los papeles de su discurso, que volaron con el viento, en presencia de Emmanuel Macron.

SIN DILACIÓN EN EL BREXIT

La primera ministra del Reino Unido aseguró hoy además que las negociaciones con la Unión Europea (UE) sobre la salida del Reino Unido se iniciarán la próxima semana, como estaba previsto.

"Quiero que comiencen la semana que viene (las conversaciones). Encontraremos un acuerdo que sea del interés del Reino Unido, pero también de los otros 27 países miembros de la UE", dijo May después de la entrevista en el Palacio del Elíseo de París.

El presidente francés repitió a este respecto la postura oficial de la UE y demandó que las negaciones formales sobre el Brexit comiencen "lo más rápidamente posible" y se hagan de "una manera coordenada" para preservar "los intereses a medio y largo plazo" de la Unión. Aseveró que "la puerta está siempre abierta" para que el Reino Unido se quede en el club europeo, aunque aclaró que, una vez que se inicien las negociaciones, será "mucho más difícil" esa posibilidad.

May, en proceso de formar Gobierno después de la exigua victoria de los conservadores el pasado 8 de junio, recordó que la decisión de salir de la UE está "tomada".

El inicio de las negociaciones formales para la salida del Reino Unido de la Unión Europea estaba fijado para el lunes día 19, pero el resultado de las elecciones británicas, en que el Partido Conservador perdió la mayoría absoluta, había puesto en entredicho el calendario previsto.