Trump intenta conmover con este tuit... pero el resultado no se lo esperaba

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha prometido "no olvidar nunca" a las víctimas de la masacre del club gay Pulse de Orlando (Florida), donde murieron hace un año 49 personas en la peor matanza con arma de fuego en la historia reciente del país.

"NUNCA OLVIDAREMOS a las víctimas que perdieron sus vidas hace hoy un año en el horrible tiroteo (sic)", comentó Trump a través de su cuenta personal de Twitter.

We will NEVER FORGET the victims who lost their lives one year ago today in the horrific #PulseNightClub shooting. #OrlandoUnitedDay pic.twitter.com/OFFUVAFBJM — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de junio de 2017

La noche del 12 de junio de 2016, el estadounidense de origen afgano Omar Mateen, quien dijo actuar en nombre del grupo terrorista Estado Islámico (EI), entró armado con un fusil de asalto y una pistola automática en la discoteca Pulse de Orlando, donde se celebraba una fiesta latina.

Allí Mateen perpetró el ataque con mayor número de muertos en EE.UU. desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la peor matanza con arma de fuego en la historia reciente del país.

Mateen falleció en la misma discoteca durante un enfrentamiento con las autoridades, tras haber disparado indiscriminadamente contra los asistentes a la fiesta, matando a 49 de ellos y dejando heridos a otros 53.

La gravedad de lo sucedido ha hecho que sean muchos los que hayan recordado a Trump, pero, en su caso, le ha salido mal. Según escribió en su cuenta de Twitter las respuestas se sucedieron de inmediato:

You literally CONGRATULATED yourself on this day one year ago instead of remembering the victims. Thanks for pretending to care. pic.twitter.com/n0pAj9wIt0 — Jules Suzdaltsev (@jules_su) 12 de junio de 2017

"Usted literalmente se FELICITÓ a sí mismo en lugar de recordar a las víctimas. Gracias por hacer como que le preocupa".

A year ago today you were celebrating how "right" you were about terrorism. Literally the first tweet you sent after this tragedy. #impeach — Sara Leonard (@g33kgurli) 12 de junio de 2017

"Hace un año estabas celebrando cómo estabas en lo cierto sobre terrorismo. Literalmente fue el primer tuit que enviaste después de esta tragedia".

You have some nerve tweeting this after how you reacted last year. And given how poorly you treat latinx Americans it's even more grotesque — Calvin (@calvinstowell) 12 de junio de 2017

"No deberías de haber tuiteado nunca eso después de cómo reaccionaste el año pasado. Y teniendo en cuenta cómo tratas a los latinos americanos, resulta todavía más grotesco".

Until you stand up for LGBTQ people please refrain from USING us. — LifeByWhatever (@LifeByWhatever) 12 de junio de 2017

"Hasta que no esté a favor de la comunidad LGTB por favor abstente de USARNOS".