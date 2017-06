El pepino, a debate: ¿lo amas o lo odias?

Pepino. Esa cucurbitácea (hortaliza, para los amigos) que tantas bromas genera y ha generado a lo largo de la Historia. Denostada desde que alguien dijera "me importa un pepino", sólo hay algo que puede romper con sus prejuicios y estereotipos: su sabor.

Aunque normalmente se ha servido en ensalada o como ingrediente del gazpacho, lo cierto es que el pepino es mucho más versátil de lo que muchos creen. Las recetas venidas del lejano oriente y la capacidad y las ganas de innovación lo han situado en el epicentro de muchas recetas, ya sean líquidas o sólidas. Así, cobra protagonismo en cremas, sopas, tartares, salsas de acompañamiento, mermeladas... que en general tienden a prepararse de un modo sencillo y rápido.

El único problema que plantea es que con el pepino no hay medias tintas: o lo amas o lo odias. ¿En qué posición estás tú? Responde nuestra encuesta y sigue bajando si has elegido la primera opción: encontrarás 20 recetas con pepino, no aptas para haters.

