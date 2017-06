Este miércoles, mientras en el Congreso tenía lugar el debate sobre la moción de Censura contra Rajoy, se anunciaba que el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica iba para la Colaboración Científica LIGO y tres de los físicos que la impulsaron, Rainer Weiss, Kip S. Thorne y Barry C. Barish.

TVE estaba emitiendo el debate en el Congreso, donde en ese momento intervenía José Luis Ábalos, portavoz del grupo socialista. Y la cadena pública cortó su discurso para dar en directo el veredicto del jurado de los premios Princesa de Asturias.

Un detalle del que se enteró pocos minutos después el propio Ábalos, al que no le gustó nada la decisión de TVE. Y así lo manifestó desde la tribuna de oradores del Congreso.

"TVE ha cortado mi intervención para dar noticia de un premio Príncipe de Asturias. Pues bien, la semana que viene vamos a plantear una proposición de ley para que esto no vuelva a ocurrir. Que acaben con el manejo de la Televisión Española para seguir utilizando las instituciones", se quejó.

Ábalos aprovechó el momento para enviar un dardo al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que había cargado contra el anterior portavoz socialista, Antonio Hernando. "Esto me lo ha pasado el compañero Antonio, con el que me llevo muy bien", advirtió.

Iglesias aprovechó su intervención posterior para mostrarse muy irónico: "Creo que usted no se refería a que nunca más pueda ocurrir que por un Premio Príncipe de Asturias le corten a usted o me corten a mí. Creo que lo hay que hacer es lograr una televisión que no sea un instrumento de propaganda ni del PP ni de ningún partido".

Posteriormente, TVE ha asegurado que no tenía ninguna intención "de manipular" y ha ofrecido, dos horas después, la parte de la intervención de Ábalos que dejó de emitir.