Esta novia organiza la pedida de mano de su mejor amiga en el día de su boda

Si tuvieras la oportunidad de hacer que tu mejor amiga fuera la persona más feliz del mundo, ¿lo harías, verdad?

¿Y si eso implicara compartir el protagonismo con ella el día de tu boda?

Jess Nakrayko no se lo pensó dos veces. Es más, se encargó de organizarlo todo.

Cuando la novia —residente en Saskatoon (Canadá)— celebró su boda en Jamaica el pasado mes de abril tuvo el placer de contar con la asistencia de 45 de amigos. Entre los invitados estaban su mejor amiga de toda la vida, Jessica Kieley, y su novio, Adam Brake.

"Mis dos mejores amigas y mi hermana fueron mis damas de honor", cuenta Nakrayko a los compañeros de la edición canadiense del HuffPost. "Mi hermana estaba viviendo en Australia y Jessica prácticamente la arrastró para que viniera a mi boda. Planificó todo el viaje a Montreal para mi despedida de soltera, me organizó una fiesta increíble e hizo un montón de cosas para ayudarme con la boda".

Durante la organización, Kieley y su novio fueron formalizando su relación cada vez más, e incluso se compraron una casa juntos. Pero cuando Nakrayko preguntó a su amiga cuándo se iban a casar, Kieley descartó la posibilidad de casarse y, según ella, estaba tan centrada en la boda de su mejor amiga que ni siquiera se lo había planteado en serio.

Pero Nakrayko sabía que Brake tenía otros planes, así que habló con él sobre la posibilidad de que le pidiera matrimonio a su amiga mientras todos estuvieran juntos en Jamaica.

"Él me contestó: 'No quiero quitarte protagonismo durante tu boda", recuerda Nakrayko. "Siempre y cuando no le pidas matrimonio el día de la boda, no me importa", le dijo a Brake.

Pero mientras ella y su hermana estaban organizando los detalles de la recepción y al llegar al momento de lanzar el ramo, se les ocurrió una idea.

"Mi hermana me dijo: '¿Y si en vez de lanzar el ramo se lo pasas a Jessica y que vea que Adam la está esperando con una rodilla en el suelo?", explica Nakrayko. "Nos pareció una idea genial".

El resto, como se suele decir, es historia. El fotógrafo Ross Dance fue el encargado de captar los emotivos momentos que se vivieron durante la ceremonia.

"Mi último deber durante la boda era lanzar el ramo. Nadie sabía lo que iba a pasar, excepto mi hermana, el fotógrafo y mi marido, James".

"Así que cuando acabó la canción Man I Feel Like A Woman y empezó a sonar Marry Me de Bruno Mars, empecé a acercarme a Jessica, nuestras miradas se cruzaron y le entregué el ramo. Ella empezó a sollozar como una histérica y a decir: 'No, ¿en serio?".

"Y yo le contesté: 'Sí, ¡date la vuelta!".

Kieley se quedó ojiplática, igual que los demás invitados de la boda. Nakrayko no podía estar más feliz.

"Llevaba todo el día deseando que llegara ese momento. Estaba nerviosa por ello incluso cuando iba hacia el altar", recuerda. "Mereció la pena solo por verle la cara y por ver su reacción. Y yo me quedé como diciendo: 'Ya está, puede quedarse con el protagonismo de aquí en adelante".

A pesar de que hubo diferentes reacciones entre los invitados —"recibí mensajes de gente que me preguntaba que por qué había hecho eso", reconoce la recién casada—, para ella, fue la mejor manera de homenajear su amistad y, lo que es más importante, de perseguir el que debe ser el propósito de una boda.

"A mi marido y a mí nos parece que a veces se pierde el verdadero sentido de las bodas. Una boda es para casarte con tu mejor amigo y para pasar el resto de tu vida con él, celebrando el amor y compartiéndolo con todos los demás", sostiene ella.

"Mi mejor amiga estaba comenzando con su historia de amor; ni siquiera pensé en que yo estuviera renunciando a mi día. En mi vida hay amor y quiero que mis seres queridos también lo tengan en las suyas. No creo que haya que ser avaricioso con el amor", añade Nakrayko.

Este artículo fue publicado originalmente en la edición canadiense del 'HuffPost' y ha sido traducido del inglés por Lara Eleno Romero.