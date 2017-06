Ganges: “Nos hemos ido familiarizando con el 'dream pop' hasta hacerlo nuestro”

The xx, Lykke Li, James Blake, Chet Faker, London Grammar... Cuesta encontrar un grupo nacional que tenga como referentes a nombre así, ¿verdad? Ya no sólo porque sean 100% artistas y bandas internacionales y su estilo parezca casar exclusivamente con el idioma inglés, sino porque en España llegamos tarde. El auge del garage que parecemos vivir llegó bastante antes a Estados Unidos, con lo que a la ola dream pop le pasa exactamente lo mismo.

Pero claro, las normas están para romperse y GANGES pueden ser una de las excepciones dentro del territorio español, ya que el conjunto madrileño formado por Teresa Gutiérrez (voz, pianista y compositora), Jorge Aylagas (percusión electrónica), Álvaro Berceruelo (bajo y voz) y Manuel Terstiege (sintetizador y violín electrónico) se sitúa con su EP debut Lost Æsthetics en un claro dream pop que puede recordar tanto a la conjunción de voces de Romy-Oliver como a la fuerza vocal de Hannah Reid. Las texturas logradas en sus cuatro piezas, sobre todo en el single Origami, también nos pueden transportar a otros referentes del género como Beach House o al eterno secreto underground de Cigarettes After Sex.

A decir verdad, en apenas dos párrafos hemos metido una buena lista de nombres, ¡como si ellos mismos no tuvieran nada característico! Pero lo cierto es que mirar a referentes del pasado y actualizarlos o empaparse de nombres consolidados pero retorcer las influencias hasta encontrar un sonido propio suele funcionar. De hecho, lo más probable es que cuando se sucedan los singles que confiesan tener preparados (hasta uno en castellano) cada vez más sonarán a GANGES y los nombres antes citados quedarán en una mera anécdota.

La banda, finalista del Proyecto Demo 2017, que finalmente ganaron los sevillanos Leicomers, sonará en la próxima edición del Mad Cool Festival de Madrid (del 6 al 8 de julio). De eso y de otros temas hablan en esta entrevista. ,

Antes de nada, aunque sea algo muy manoseado... ¿Cuáles son los orígenes de GANGES? ¿Y el nombre en sí mismo de dónde viene?

GANGES nace cuando Tere cobró su primer sueldo, allá por 2014, y lo empleó en grabar una maqueta de tres canciones que tenía compuestas desde hacía tiempo. Más adelante, Jorge y Tere coincidieron en un viaje a Tenerife y le comentó la idea de formar la banda. A la vuelta de ese viaje también habló con Álvaro, amigo desde hace tiempo con el que compartía su pasión por la música. Así que en junio de ese año (2015), Jorge volvió a Madrid después de sus andaduras por Tenerife y arrancaron los primeros ensayos de GANGES.

Tere lo tuvo claro desde el principio. Le gustaba cómo sonaba, cómo quedaba escrito, era fácil de recordar y se escribía igual en español que en inglés.

Al principio sabíais qué tipo de sonido queríais alcanzar, pero no fue fácil incluir todas las texturas electrónicas que definen vuestra esencia porque veníais de tocar música '100% orgánica'. ¿Cómo ha sido ese proceso evolutivo?

Ha sido un proceso intenso, de buscar sonidos continuamente, aprender a llevarnos bien con los sintes, inspirarnos con nuevas referencias, etc. Poco a poco nos hemos ido familiarizando con el dream pop hasta hacerlo nuestro, cada vez sonamos más a lo que queremos.

Nos gusta e intentamos plasmar en nuestras canciones una oscura elegancia.

Vuestra página web es una buena forma de conocer vuestras referencias. No hay muchas referencias del estilo en España y parece que vuestras influencias son totalmente anglosajonas: The xx, Lykke Li, James Blake, Chet Faker, London Grammar... ¿Qué tenéis de ellos y qué buscáis adaptar de cada uno?

Creemos que hay un factor común en todos, y es una oscura elegancia en sus composiciones. Nos gusta esa oscuridad e intentamos plasmarla en nuestras canciones. Los seguimos a todos muy de cerca, son una fuente de inspiración grandísima a nivel musical y de imagen.

Las atmósferas nostálgicas y envolventes que rodean los cuatro temas de Lost Æsthetics sí pueden ser muy The xx, ¿no? ¿Y la conjunción de voces de Teresa y Álvaro busca ir un poco en la línea de Romy-Oliver o nada que ver?

Es muy buena noticia que se noten las influencias de The xx en nuestra música, porque nos encantan. Sí que las voces de Tere y Álvaro se asemejan a ellos como fuente de inspiración, pero en GANGES hay dominio de la voz femenina.

Hoy en día parece que está todo inventado. ¿Qué creéis que podéis aportar vosotros y en definitiva vuestra propuesta en comparación con estos grupos internacionales? ¿Qué define y diferencia la esencia de GANGES?

Aunque nos inspiramos en música electrónica, intentamos conservar la base orgánica que hay en la composición de las canciones para que haya en cierta manera una mezcla que nos identifique. Por otro lado, nos gusta pensar que en GANGES la imagen y la música van en paralelo. Todo cuidado, pensado y estético. GANGES es un proyecto en el que pensamos no sólo de una forma musical, por así decirlo, sino que se expande a más categorías, como la imagen. Intentamos que sea una experiencia más grande con nuestras fotos y vídeos, que siempre van de la mano de nuestro inseparable fotógrafo Juanjo Marbai.

¿Cómo funcionáis a la hora de componer? ¿Suele llevar Teresa ya una canción compuesta entera o tan sólo el esqueleto y le vais dando forma entre todos?

A la hora de crear canciones, Tere compone la pieza a nivel de melodía, armonía y letra. A partir de ahí, los tres construimos sobre el tema para que suene al dream pop que queremos conseguir. Los tres buscamos sonidos, ritmos, etc. Y, hasta que no estamos 100% satisfechos, no paramos. Incluso a veces es difícil lidiar con nuestra propia exigencia y parar de dar vueltas a la canción.

Aunque nos inspiramos en música electrónica, intentamos conservar la base orgánica que hay en la composición de las canciones.

¿Y cómo ha sido la confección del EP? ¿Tenéis más material que se ha quedado fuera?

Aunque había muchos temas, teníamos más o menos claro los que queríamos grabar. Sin embargo, incluir Origami fue una decisión de última hora en el mismo estudio. Para nosotros, la elección de las cuatro canciones del EP fue algo muy importante porque iba a ser nuestra carta de presentación y queríamos que representara bien nuestro estilo musical.

La experiencia de grabar en El Invernadero con Brian fue genial. Siempre lo recordamos como un momento feliz que supuso un punto de inflexión en la trayectoria de GANGES. Aprendimos y disfrutamos mucho con Brian, que se implicó en el proyecto aportando su visión a los temas. Nos llevamos un amigo y un EP del Invernadero.

En relación con esto último y los referentes que mencionábamos antes... ¿Escucharemos canciones de GANGES en castellano o creéis que es un estilo que encaja mucho mejor (o casi únicamente) en inglés y es mejor para vuestra proyección?

Mucha gente nos había comentado que les gustaría escucharnos en español y eso suponía un reto para nosotros, ya que casi el 90% de la música que escuchamos está en inglés. Sin embargo, nos hemos tirado a la piscina y hace poco hemos grabado nuestro primer tema en español llamado 400 Millas Norteen el estudio de Aleix Iglesias, productor de artistas como PAVVLA y MUSELESS. Tocamos la canción en acústico en directo en el programa Como Lo Oyes de Radio 3 y tuvo muy buena acogida.

Vais a tocar en el Mad Cool y a lo mejor en el FIB, pero haber sido finales de Proyecto Demo 2017 de Radio 3 aporta quizás un prestigio especial, ¿no? ¿U os quedáis más con la parte del directo y los festivales?

Sería imposible decidir entre una cosa y otra, porque todo supone pasos en nuestra carrera que a estas alturas son importantísimos y que nos llenan de orgullo e ilusión. Todo el trabajo que nos ha traído hasta aquí se ve ampliamente recompensado con cada logro, por pequeño que sea. Dicho esto, salir seleccionados en Proyecto Demo 2017 se siente como un chute de adrenalina que nos hace seguir trabajando para continuar en la misma dirección y poder conseguir más éxitos.

Como habéis dicho Lost Æsthetics es vuestra carta de presentación y que os gusta cuidar todo al milímetro, pero ¿cómo ha respondido el público en directo ante canciones con un estilo quizás más introspectivo, melancólico y taciturno?

Sabemos que en España la gente es bastante bailonga, por así decirlo. A pesar de eso, en el directo sentimos que el público vive mucho nuestra música. Por otro lado, somos conscientes de que el sonido que hacemos está dirigido más a disfrutarlo por dentro, de una forma más personal y profunda.

Nuestro sonido está más dirigido a disfrutarlo por dentro, de una forma más personal y profunda.

En relación con esto, Beach House (una banda que en definitiva se mueve por un terreno similar a vosotros) decían en una entrevista: "No somos como U2, os como U2, no somos una banda de himnos. No queremos una canción enorme que sea coreada por 5.000 personas a la vez, ni tampoco que la gente solo quiera escuchar una canción nuestra". ¿Estáis de acuerdo con que este tipo de sonido juega a algo diferente y mucho más íntimo o no lo veis relación?

En general, nuestra música es más introspectiva e intimista, por eso nos sentimos muy identificados con la cita de Beach House. Sin embargo, sería brutal escuchar a 5.000 personas coreando a la vez uno de nuestros temas, no lo vamos a negar. Lo que ocurre es que este tipo de música, como hemos dicho antes, se suele vivir por dentro. Buscamos despertar emociones más que expresiones.

¿Qué tienen preparado GANGES para el futuro más próximo? ¿Escucharemos vuestro primer larga duración pronto o creéis que todavía tenéis que seguir madurando y encontrando vuestro sonido?

De momento, tenemos planeado ir publicando singles para ir generando contenido, pero sí que hemos pensado sacar un LP en un futuro. De momento queremos ir paso a paso y pensando muy bien cada movimiento que hacemos.