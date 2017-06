El extraño episodio en el Congreso de Celia Villalobos pasando mensajes de móvil sobre Podemos a Ciudadanos

La diputada del PP, Celia Villalobos, ha aclarado a la periodista —de LaSexta— Ana Pastor un episodio protagonizado por ella y su teléfono móvil durante la jornada del miércoles en el Congreso, en el transcurso de la moción de censura de Podemos al presidente Mariano Rajoy.

"Hemos visto cómo había un teléfono móvil ahí en medio, Moragas, Rivera... algo que tenía que ver con usted, nos han contado", ha preguntado Pastor.

Villalobos, con tono sorprendido, ha procedido a explicar: "Noooo, era mi móvil, que le he pasado un mensaje que me ha pasado un amigo mío de La Coruña diciendo que el gobierno del partido de Podemos ha quitado 1,8 millones de euros a las personas con problemas económicos para dárselo a los que montan en bicicleta", ha afirmado, antes de añadir que "le he pasado ese mensaje que me parecía chusco para el señor Iglesias que estaba demostrando desde la tribuna lo bien que gobiernan ellos".

Pastor, sorprendida, ha reiterado la pregunta: "¿Le ha pasado ese mensaje a Ciudadanos?"

"Claro, y se lo habría pasado igual a los del PSOE", ha respondido Villalobos.

El presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, ha intervenido entonces para añadir: "Alguien puede decir claro, la triple alianza".

Villalobos, con la ironía 'modo on', ha soltado en ese momento un 'zasca' al periodista: "A qué triple alianza se refiere: a la de Podemos con ustedes, con ERC, a qué se refiere".

Ferreras, un tanto a la defensiva, ha respondido "yo no e he pasado ningún mensaje", a lo que Villalobos ha defendido su relación con Iglesias: "A Podemos también se lo pasaría. Tengo una relación cariñosa con Iglesias".

"Sabe que no...", le ha contestado Ferreras.

En referencia a la reprimenda de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, a Villalobos en el hemiciclo, la diputada del PP ha asegurado que "yo no la he visto enfadada, ella ha hecho lo que cree que es su papel, y punto".