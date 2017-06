Agrio rifirrafe entre Sardá e Inda en 'LaSexta Noche'

Ni una noche del sábado sin tertulia política y sin intercambio de improperios entre los contertulios.

La última la protagonizaron en LaSexta Noche los periodistas Xavier Sardá y Eduardo Inda, que se cruzaron duros reproches al poco de comenzar el programa.

En pleno debate sobre la moción de censura que Podemos presentó (y perdió) contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, Inda tomó la palabra para lanzar un dardo a Sardá. "La Universidad de Harvard... el señor Sardá estudió en la Universidad de Harvard pero...".

Sin tiempo a que siguiera, Sardá cortó por lo sano: "¡Y tú en la universidad de los chorizos! ¡Y tú en la universidad de los policías chorizos!", exclamó.

"Tenemos que renovar los gags en este programa", trataba de mediar con poco éxito el presentador Iñaki López.

Porque Sardá e Inda seguían a lo suyo. "Cada uno ha estudiado donde ha estudiado", decía el expresentador de Crónicas Marcianas. "Chorizo serás tú", respondía Inda.

Minuto de Periodismo Pantuflo@eduardoinda "Estudiaste en Harvard"

Xarda "Y tu en la universidad de policías chorizos" ¡Zas!

#L6Npostmoción pic.twitter.com/vdQCz2EGgr — Subversivos_ (@subversivos_) June 17, 2017

"Vamos a dejar ya lo de Harvard, que nos repetimos mucho", insistía López. "Estábamos hablando de un tema serio, lo que pasa es que os importa un pito. Cataluña os importa una mierda y ese es el problema. Estábamos hablando de un problema de una envergadura social gravísima y tú dices: 'ah, lo de Harvard, lo de Harvard'; ¡qué bromas! ¡Muy bien!", se quejó Sardá.

¿Quedó ahí el asunto? Pues no. "Te lo voy a explicar, porque me ha interrumpido", prosiguió Inda, "Sardá pasó por Harvard, pero Harvard no pasó por Sardá". "Sólo estuve un año, no sé qué importancia tiene eso", respondía el presentador.

El periodista insistió en que él descendía de catalanes y pidió a Sardá que no "despreciara" a la gente "de esa manera". "A mí me importa Cataluña lo mismo que a ti", agregó.