La última estrategia de Ryanair para compensar sus baratísimos billetes: pagar por viajar con tu acompañante

El polémico presidente de la compañía irlandesa Ryanair, Michael O'Leary, ha diseñado una nueva estrategia para obtener ingresos adicionales que compensen los bajísimos precios de los billetes. De este modo, si un viajero quiere asegurarse que viaja junto a su acompañante, también deberá pagar, según informa El Confidencial.

De esta manera, la compañía irlandesa acaba con el sistema de adjudicación automática de asientos numerados y seguidos por defecto.

#LoMásLeído: El último truco de Ryanair para cobrarte una comisión por tu asiento https://t.co/iROnmEL9MN — El Confidencial (@elconfidencial) 17 de junio de 2017

Este cobro adicional se une a otros como el coste que hay que abonar por sentarse en mejores asientos, de más de 10 euros por las primeras filas.

Para comprobar este cambio de Ryanair no hay más que avanzar en el proceso de compra. Una ventana emergente en la propia web advierte de que si no reservamos nuestro asiento nos pueden dar uno en mitad del avión, que la asignación es aleatoria y —aquí la novedad— que puede que no nos sentemos junto a nuestro acompañante.

La compañía irlandesa ha compensado la bajada del precio de los billetes en el primer trimestre de 2017 (de un 13%) con un incremento del 13% de los ingresos complementarios.