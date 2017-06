La confesión de Antonia Dell'Atte a Ana Obregón en 'All you need is love'

Antonia Dell'Atte y Ana Obregón hablaron por primera vez en televisión después de décadas de polémicas.

All you need is love.. o no, acogió en el plató a Antonia Dell'Atte, la que fuese pareja del Conde Lequio habló de su vida y de por qué dejó la televisión hace 12 años, después de una tensa entrevista en La Noria.

El programa de Risto Mejide quiso tener un gesto con Dell'Atte y recibió la llamada de Ana Obregón, que también fue pareja del Conde Lequio, enemiga íntima durante años en los platós de televisión.

Parece que ambas han hecho las paces y son algo parecido a amigas y conocidas . "Tenemos algo en común, unos hijos que son hermanos. Yo veo a Antonia fantástica y ha demostrado que pase lo que pase, las dos nos hemos portado como unas campeonas", aseguró Ana Obregón.

Por su parte, Dell'Atte destacó que era la primera vez que hablan en público en un plató de televisión: "Tenemos muchas cosas que hablar desde la discreción. Yo estoy agradecida de que hayas accedido a hablar".

En un momento de la conversación, Risto propuso que ambas se hicieran una pregunta comprometida y Dell'Atte no dudó en tirar a dar, aunque con una sonrisa: "Si hubiera estado calladita en esa época me hubiese gustado que te hubieses casado con el Conde Lequio, ¿por qué no lo hiciste?".

Ana Obregón, que tampoco se cortó un pelo, le respondió con un: "¿Y tú me lo preguntas".

"Yo te decía, Ana cuidado. El pasado es pasado. Ambas abrimos un paréntesis para que el futuro sea lo mejor para las dos. Nos hemos perdonado mutuamente", concluyó Antonia Dell'Atte.