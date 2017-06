La reina Isabel II tenía este miércoles una cita clave en la Cámara de los Lores: era el día en que, como marca la tradición, tiene que leer el programa legislativo del Gobierno británico para los próximos dos años, que está dominado por proyectos de ley referentes al Brexit.

En el llamado Discurso de la Reina, que marca la apertura oficial del curso parlamentario, se ha referido a las 27 leyes que el Ejecutivo conservador de la primera ministra, Theresa May, pretende impulsar esta legislatura, ocho de ellas dedicadas a la marcha del bloque comunitario. Hasta aquí, todo correcto. Pero a medida que la reina seguía con su discurso, ha habido gente que se ha percatado de un pequeño detalle: su sombrero.

Is that a ... EUROPE HAT? pic.twitter.com/iqf2QrYAp8 — Barbara Tasch (@BarbaraTasch) 21 de junio de 2017

"Eso es... ¿UN SOMBRERO EUROPEO?", se preguntaba una usuaria en Twitter. Desconocemos si Isabel II ha querido lanzar un mensaje al mundo con su look o no -recordemos que no puede pronunciarse sobre cuestiones políticas-, pero lo cierto es que los colores y flores del sombrero recuerdan a la bandera de la UE.

Más de uno se ha lanzado a opinar:

If so: a funny one. With only 5 'stars'. Germany, France, Italy, Belgium and Luxembourg? 😎 — FA Groenendijk☀️❄️ (@frgroenendijk) 21 de junio de 2017

"Y con sólo cinco "estrellas". ¿Alemania, Francia, Italia, Bélgica y Luxemburgo 😎?".

this is top class trolling — Alex Nikolavitch (@Nikolavitch) 21 de junio de 2017

"Esto es nivel avanzado de troleo".

You can imagine Charles saying, "Mum, seriously? That hat?" — Marilyn Livingstone (@DrMLivingstone) 21 de junio de 2017

"¿Os imagináis a Carlos diciendo: "Mamá, ¿de verdad? ¿ese sombrero?".