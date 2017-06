May inicia el curso parlamentario sin garantías del apoyo a su Gobierno

Imagen de archivo de la primera ministra británica, Theresa May.

La primera ministra británica, Theresa May, ha prometido que trabajará "con humildad y determinación" en la nueva legislatura, cuyo programa, dominado por el Brexit, leerá este miércoles la reina Isabel II en el Parlamento.

La soberana británica pronunciará esta mañana el llamado "Discurso de la Reina", el programa legislativo que detallará la agenda del nuevo Ejecutivo de la conservadora May.

En ese discurso, Isabel II detallará cuáles son las prioridades legislativas del Ejecutivo tory para este curso parlamentario que estará previsiblemente centrado en ultimar la eventual marcha de este país de la Unión Europea (UE).

También está previsto que el programa del Gobierno incluya medidas para regular otros asuntos como la violencia doméstica o los seguros de los vehículos.

El Gobierno de May, que perdió la mayoría absoluta en las pasadas elecciones del 8 de junio, necesita el apoyo de los diez diputados del ultraconservador DUP norirlandés para sacar adelante un gobierno en minoría. Se espera que ese partido vaya a respaldar el programa cuando éste sea sometido a votación la próxima semana.

El Ejecutivo detallará este miércoles, presumiblemente, cuáles son las leyes necesarias para ejecutar la salida de este país del bloque comunitario, independientemente de cuál sea el acuerdo final al que se llegue con Bruselas en sus negociaciones para el Brexit.

LOS PLANES DE MAY

Entre esos proyectos de Ley cobrará particular relevancia la llamada "Gran Ley de Derogación" (Great Repeal Bill), que revocará el Acta de Comunidades Europeas de 1972 -que en su día autorizó el ingreso del Reino Unido en la UE-, y que convertirá en británicas las leyes comunitarias, además de poner fin a la jurisdicción del Tribunal Europeo de Justicia.

La BBC adelanta que otra áreas que abarcará ese discurso incluirán asuntos como inmigración, aduanas y agricultura. Según May, el discurso versará acerca de "aprovechar las oportunidades que se le presentan en adelante al Reino Unido al abandonar la Unión Europea".

"El resultado electoral no fue el que esperaba, pero este Gobierno responderá con humildad y determinación al mensaje enviado por los votantes", dijo May, que ha prometido "trabajar duro cada día para ganar la confianza de los británicos, convirtiendo sus prioridades en las del gobierno", según recoge la BBC.

Para ello, la jefa de Gobierno ha remarcado que precisa un acuerdo de Brexit que tenga "el máximo apoyo ciudadano".

Tras la lectura del "Discurso de la Reina", las dos cámaras, los Comunes y los Lores, empezarán a debatir el contenido del programa, que votarán previsiblemente el jueves 29 de junio.

La lectura del discurso se llevará a cabo sin que haya de momento un pacto entre los tories y el Partido Democrático Unionista (DUP) de Irlanda del Norte.

Es posible que ambas partes lleguen a ese pacto de gobernabilidad antes de que se vote el programa legislativo gubernamental, o bien que el DUP acepte abstenerse en esa votación a fin de seguir negociando.

Por otra parte, se espera que el Partido Laborista presente una moción para exponer un programa de gobierno alternativo, que también sería votado en las dos cámaras (aunque en principio no tiene opciones de prosperar por una cuestión de número de diputados).