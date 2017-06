Denuncian a Disney por plagiar la trama de 'Del revés'

Del revés sorprendió al mundo entero en 2015 por su originalidad: una historia basada en las cinco emociones primarias, Alegría, Tristeza, Miedo, Asco e Ira, con el sello de calidad de Pixar.

Pero según Variety, una experta en desarrollo infantil de EEUU asegura que la idea de la trama fue suya, la base de un proyecto de serie que presentó a Disney entre 2005 y 2009 y que discutió en profundidad con varios dirigentes de la empresa, entre ellos Pete Docter, que después dirigiría Del revés.

La demandante, Denise Daniels, residente en Minnesota, se define en su web como una experta en desarrollo de la infancia y una periodista ganadora del premio Peabody que ha aparecido en diversos programas de televisión.

Según la demanda, Daniels produjo un piloto para una serie titulada The Moodsters (algo así como "los estados de ánimo"), que pretendía ayudar a los niños a entender sus sentimientos a través de cinco personajes que representaban cinco emociones: felicidad, tristeza, ira, amor y miedo.

Los personajes del taquillazo de Pixar también son cinco emociones, la única diferencia es que felicidad se transforma en Alegría y en vez de amor está Asco.

La experta en desarrollo infantil asegura que compartió el proyecto audiovisual y el piloto con altos ejecutivos de Disney y mantuvo conversaciones con ellos sobre el proyecto durante cuatro años. En su web incluso enlaza a una página de la serie con una línea de juguetes temática.

Help your children verbalize how they feel with The Moodster Meter available @Target: https://t.co/jRY4RspzQk pic.twitter.com/pZhsqUY63f