FEMINISMO

La madre de la artista fallecida Gata Cattana canta una canción de su hija en un homenaje en Madrid

La madre de la artista Gata Cattana, fallecida el 3 de marzo a los 26 años a causa de complicaciones cardiacas, se arranca a cantar una canción de su hija en un acto de homenaje en el barrio de Moratalaz (Madrid). La joven escribió esa canción dedicada a su madre, con el siguiente estribillo: "Mami que yo no soy mala, que aquí los malos son ellos. Tú sabes que no me callo, me miran la cara y se tiran al cuello... Mami que voy pa' la mani, que a lo mejor ya no vuelvo, porque ahora soy terrorista si estoy sentadita gritando en el suelo... Mami que nadie recuerda la guerra de mis abuelos, a obrero que se levanta, lo llevan al matadero".