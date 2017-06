La reforma sanitaria de Trump para derogar el Obamacare se topa con discrepancias internas

El Partido Republicano ha desvelado este jueves en el Senado su proyecto de ley para derogar la reforma sanitaria de Barack Obama —conocida como el Obamacare— y que plantea, entre otras cuestiones, un drástico recorte en el programa Medicaid. La propuesta ya se ha topado con el "no" inicial de varios senadores republicanos.

El líder de la mayoría, Mitch McConnell, ha asumido la responsabilidad de un texto de 142 páginas al que ha dado este jueves su beneplácito el presidente norteamericano, Donald Trump. Aunque éste ha reconocido que hará falta "algo de negociación" y ha dado por hecho la falta de implicación demócrata, considera que lo que salga del Senado "va a ser muy bueno".

CUATRO SENADORES NO ESTÁN LISTOS PARA VOTAR

Sin embargo, cuatro senadores conservadores, entre ellos Rand Paul, ya han suscrito un comunicado en el que han avisado que no están "listos para votar" a favor de la iniciativa, lo que complica su aprobación. Los demócratas sólo necesitan sumar al bando de "no" a tres legisladores republicanos, por lo que el futuro de la iniciativa es incierto de momento.

Protestas contra el Trumpcare

El plan presentado en el Senado mantiene gran parte de la estructura del que ya ha aprobado la Cámara de Representantes, pero introduce algunos matices clave al retrasar de 2021 a 2024 la eliminación de la expansión del programa social Medicaid a pobres y discapacitados y contemplar, a partir del año siguiente, mayores recortes a los proyectados inicialmente.

ELIMINAR EL IMPUESTO SOBRE LAS RENTAS ALTAS

El nuevo texto también proponer eliminar el impuesto que el Obamacare introdujo sobre las rentas altas de forma retroactiva, de tal forma que se aplicaría desde principios de 2017, y la retirada de fondos para Planned Parenthood, si bien las restricciones relativas al aborto son más laxas que en la versión de la Cámara Baja.

El texto del Senado contempla el desembolso de dinero para estabilizar el mercado de seguros, con 15.000 millones de dólares anuales en 2018 y 2019 y 10.000 millones en los dos años posteriores.

Ambos documentos sí coinciden en la eliminación de la multa para quienes no contraten un seguro sanitario y en el fin de los castigos para empresas si no ofrecen una adecuada cobertura a sus empleados, dos símbolos de las críticas que los republicanos han llevado por bandera en estos últimos años.

Si el Senado logra aprobar una propuesta, ésta pasará al pleno de la Cámara de Representantes para ser sometida a votación, a menos que los dos órganos legislativos acuerden trabajar en una iniciativa conjunta que previsiblemente incluiría artículos de ambos documentos.

DIVERSAS OPINIONES

Para Paul, el plan presentado este jueves "no deroga el Obamacare", en vigor desde el año 2010. "No mantiene nuestras promesas al pueblo estadounidense. Me opondré en el pleno a este texto en su forma actual, aunque estoy abierto a negociaciones", ha declarado.

Los demócratas, por su parte, se han apresurado a atacar la propuesta recordando que Trump habría calificado en privado de "malo" el texto aprobado en la Cámara de Representantes y que el propio presidente había celebrado públicamente. "El texto del Senado es todavía peor", ha lamentado el líder de la minoría, Chuck Schumer.

La Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) estimó que el plan de la Cámara de Representantes dejaría a 23 millones de personas fuera del sistema de seguros y prevé realizar un informe similar con la propuesta que sea presentada finalmente en el Senado, donde se esperan intensos debates.

Coincidiendo con los discursos de los legisladores este jueves, se ha organizado una protesta junto a la oficina de McConnell en la que numerosas personas en sillas de ruedas bloqueaban el paso y criticaban los recortes en el Medicaid. La Policía del Capitolio acudió a la zona y retiró a los manifestantes.

