Rodríguez Ibarra critica el cambio de rumbo del PSOE con el CETA

Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha criticado este viernes en Al Rojo Vivo el cambio de rumbo del PSOE respecto al acuerdo de libre comercio con Canadá (CETA). Ha señalado que tendría que haberse tomado una decisión clara en el Congreso que se ha celebrado recientemente en el PSOE para concretar la línea que llevará el partido en esta nueva etapa.

"Si es un asunto importante para nuestro país, el PSOE debería haber tomado una decisión al respecto. Si no la han tomado, considero que no es un tema trascendente", ha criticado. Considera que "nadie" ha explicado a los ciudadanos "por qué hay que votar que si, que no o abstenerse". "No es posible que nos tengan a oscuras a los ciudadanos con estos temas", ha añadido

"Un acuerdo de libre comercio puede ser o una oportunidad o una amenaza para nuestras empresas. Para la pequeña y mediana empresa puede ser una amenaza que se abran las fronteras para que entre el gobierno a través de grandes multinacionales pero también puede ser una oportunidad para exportar", ha explicado.

Además, ha criticado que se conozca la postura del PSOE "a través de un tuit de la presidenta". "Yo creo que los presidentes siempre han sido neutrales, que no hablaban y que se limitaban a amparar las distintas opiniones que hay en el partido. Si nos regimos por lo que diga la presidenta esto comienza mal", ha opinado rotundamente.

