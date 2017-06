¿Sueles tomar paracetamol? La Policía advierte contra lo que puede llegarte por WhatsApp

La Policía Nacional ha advertido en Twitter de la proliferación de un bulo relacionado con el consumo de paracetamol.

En un mensaje que circula por WhatsApp se asegura que el paracetamol en el que viene escrito "p / 500" es nuevo, "muy blanco y brillante" y que los médicos prueban que contiene "machupo", "considerado uno de los virus más peligrosos del mundo".

"Y con alta tasa de mortalidad", se alerta en el mensaje falso. "Por favor, comparta este mensaje para toda la familia y salvar su vida", remata la cadena.

La Policía avisa de que ese mensaje es un bulo. "¡¡Pues va a ser que NO!! No hay ningún medicamento con el virus "Machupo", ni ningún otro. No compartas sin contrastar", ha escrito el Cuerpo en Twitter.