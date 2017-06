Una mujer, expulsada de la piscina porque consideraban su bañador "inapropiado"

Tyler Newman, de Tennessee (Estados Unidos), ha convertido en viral lo que le sucedió a su prometida, Tori Jenkins, en la piscina comunitaria de su casa esta semana por el bañador que llevaba.

Como ha relatado e ilustrado en Facebook, pidieron a su novia que se pusiera otro, que se cubriera con unos pantalones cortos o que abandonaran el recinto. ¿Qué había de malo en su traje de baño? Los responsables de la piscina aseguraban que la parte de abajo parecía "un tanga".

"Tori decidió ir a la oficina, donde lamento no haberla acompañado, y abordar el tema de manera educada y calmada con la responsable en un entorno más privado. Allí, esta mujer insistió en que Tori le dejara hacerle fotos para mostrar lo inapropiado que era su bañador y le dijo que se mirara en un espejo", cuenta.

La responsable insistió en que "un traje de baño normal cubre todo el culo". "Le dijeron que su cuerpo, por estar moldeado con más curvas que otros era demasiado inapropiado para los niños que había por allí. Le dijeron que había muchos adolescentes en el complejo y que no era necesario excitarlos", añade Tyler.

"Hoy a mi prometida se le ha dicho que es menos importante que lo que sientan los hombres sobre ella [...] Yo nunca haría que ella o cualquier otra mujer se sienta menos de lo que vale por su ropa o su apariencia. Así es como la cultura de la violación sigue creciendo", se lamenta el joven.

"Nunca he visto a mi novia avergonzada hasta el punto de que no pueda mirar a sus mejores amigos a la cara. Nunca la he visto llorar como lo ha hecho en nuestro apartamento hoy. Y todo porque algunos idiotas ignorantes creen que pueden fiscalizar el tamaño y la forma de su cuerpo", prosigue.

Su publicación ha sido compartida más de 27.000 veces y roza los 13.000 comentarios. Algunos medios locales recogen las declaraciones de un portavoz de la urbanización que asegura que "varios residentes" se habían quejado del bañador y que los responsables le pidieron que se envolviera en una toalla cuando caminara por la piscina. Además, niega que le dijeran que su traje de baño "excitara" a los adolescentes.