Bárcenas: ¿Por qué tengo que pedir perdón?

El extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas está compareciendo esta mañana en la comisión de investigación sobre la supuesta financiación irregular de los populares creada en el Congreso de los Diputados, una intervención en la que se está negando a contestar a la mayoría de las preguntas, que aborda con gesto serio, irónico a veces, casi sin pestañear. Al comienzo de su comparecencia, ha tomado la palabra para avanzar que escuchará a los diputados, pero no responderá a sus preguntas ya que se encuentra incurso en dos procedimientos judiciales relacionados con la causa que se investiga. Sin embargo, sí ha reaccionado a algunas acusaciones lanzadas por los legisladores, preguntándose: "¿Por qué tengo yo que pedir perdón?"

De esta forma respondía al portavoz de ERC, Joan Tardá, quien ha insistido en que Bárcenas debería reconocer la verdad y pedir perdón "por atentar contra la democracia" y contribuir en la financiación fraudulenta de su partido, como han hecho algunos personas incluso condenadas por crímenes contra la humanidad en otros países. "¿Sabe lo que nosotros pretendemos aquí?, pretendemos que usted se levante y pida perdón. Si lo hiciera no solamente haría un acto de patriotismo, sería levantarse y pedir perdón", ha dicho Tardá.

Una petición ante la que Bárcenas ha reaccionado reprochando al portavoz de ERC el caso del exconseller de Gobernación de la Generalitat Jordi Ausàs, de la misma formación independentista, condenado a cuatro años de cárcel por contrabando de tabaco.

"¿Se levantó el señor Ausàs, condenado por fraude de tabaco con Andorra?, ¿pidió perdón a la ciudadanía catalana?, ¿por qué tengo yo que pedirlo?, den ustedes ejemplo primero", ha espetado Bárcenas, muy enfadado, en una intervención que suponía una explosión tras callar durante muchos minutos.

Tardá ha recordado que Ausàs no era cargo electo y fue expulsado. "Expulsado y recuperado a continuación", ha replicado Bárcenas, aunque el portavoz de ERC ha dicho que eso era falso y que pasaba a la siguiente cuestión.

Tras ese incidente, Tardá ha continuado aconsejando al extesorero del PP que diga la verdad y que pida perdón a la ciudadanía, le ha preguntado las razones que les llevaron a pensar que estaban por encima de la ley y se ha respondido él mismo al señalar que en el PP "estaban convencidos de que al fin y al cabo los ciudadanos les seguirían votando". "Y además tiene razón, nadie puede negarles que han ganado elecciones, luego estaban convencidos de que tanta podredumbre actuaba en su favor".

Un hecho que, en opinión de Tardá, demuestra que "han sido capaces de convertir la mierda en un perfume", y considera que tenían razones para no estar preocupados en una sociedad que ha consagrado la impunidad y en la que "ningún militar del franquismo ha sido juzgado ni ninguna víctima reparada".

Lo que sí ha admitido Tardá es que ha sido un error que Bárcenas comparezca hoy cuando sigue en curso el proceso judicial, por lo que respeta "su derecho a callar" y ha confiado en que vuelva a declarar al Congreso.

En cualquier caso, ha señalado que en el "engranaje" de la corrupción del PP había "señores, mayordomos o criados" y ha considerado que Bárcenas no estaba entre los señores -empresarios que pagan y corrompen-, sino que "más bien era mayordomo o criado".

Bárcenas también ha tenido un ligero "enganchón" con el portavoz del PNV, Mikel Legarda, a quien ha reprochado que le ha haga preguntas por cuestiones que nada tienen que ver con los casos por los que está encausado. Legarda no le ha aceptado la crítica y le ha contestado: "Si no va a contestar, no me conteste, pero no me apostille y déjeme que haga las consideraciones que yo considere oportunas".

EL PP NO ES UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

La primera respuesta clara que ha dado Bárcenas en el Congreso ha sido una réplica a la portavoz socialista, Isabel Rodríguez. Le ha recordado que ningún juez ha definido al PP como una organización criminal, sino que eso es una acusación de PSOE. "No es el juez, son ustedes los que dicen que son una organización criminal", ha señalado.

Cuando Rodríguez ha terminado su intervención asegurando que los jueces han definido al PP como una organización criminal, le ha espetado: "Dice usted que los jueces, en dos ocasiones, han definido al PP y a toda esta.... digamos... sistemática como una organización criminal, pero eso no es así", ha señalado. Y ha apostillado: "Los jueces no han definido como organización criminal, es la acusación del PSOE la que le define como una organización criminal".

Los jueces no han definido como organización criminal, es la acusación del PSOE la que le define como una organización criminal

Bárcenas no solo ha respondido al PSOE sino que también lo ha hecho en alguna ocasión a la portavoz de Podemos, Irene Montero, quien le ha preguntado sobre la financiación de las campañas electorales. Al respecto, ha exculpado a la cúpula del PP de estar al tanto de la financiación en las campañas al afirmar que era él y el tesorero los encargados de supervisar los fondos destinados a las campañas, aunque no ha precisado si eran legales o ilegales.

"¿No había un comité nacional que supervisase?", ha preguntado Montero: "Sinceramente no, en este caso concreto no. Éramos el tesorero y yo mismo", ha contestado el exsenador. La portavoz de Podemos también le ha interpelado sobre si se quedó con algo de dinero de la caja B del PP.

"En ningún caso, ni con 300.000 ni con 8.000. Con cero euros. De fondos del partido no me he apropiado absolutamente de nada", ha destacado.

MINTIENDO "DESCARADAMENTE"

Entretanto, al portavoz de Ciudadanos, Toni Cantó, le ha negado que entregara cajas de puros al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y sobres con billetes de 500 euros. "Jamás he dicho que le llevase una caja de puros (a Rajoy) y jamás he dicho que le entregase billetes de 500", ha aseverado.

Bárcenas bebe agua, mira el móvil o al suelo cuando se le formula alguna pregunta que no tiene intención de contestar, lo que ha irritado sobremanera a Cantó, que le ha pedido en varias ocasiones que, por lo menos, diga que no piensa responder y le mire a la cara. Una tensión que ha acabado con un duro cruce de reproches entre uno y otro.

"Le voy a pedir que por respeto a esta comisión, si no va a decirme nada se tome al menos la molestia de verbalizarlo", le ha afeado Cantó.

El extesorero del PP, molesto por la forma en que se le dirigía Cantó ha terminado por contestarle con cierta irritación.

"Usted no actúe como si estuviese en una obra de teatro", le ha reprochado a Cantó, actor además de diputado.

Cantó, que no se ha arredrado ante la diatriba de Bárcenas le ha respondido: "Y usted como si estuviera en el salón de una película de vaqueros e indios".

No ha acabado aquí la tensión entre ambos después de que Bárcenas acusara a Cantó de estar mintiendo "descaradamente" con algunas de las afirmaciones que ha hecho en su intervención.

"Es una vergüenza esta comparecencia", ha denunciado Cantó, que ha concluido su turno asegurando que la corrupción del PP le ha hecho "mucho daño a España".