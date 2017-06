Hay un detalle en esta foto que está generando muchas bromas en Twitter

Seis aviones anfibios y dos helicópteros Kamov del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente se han desplazado por segundo día consecutivo en apoyo a la comunidad autónoma de Andalucía para luchar contra el incendio forestal declarado en Moguer (Huelva) el pasado sábado.

Este domingo, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, subió a Twitter una foto en la que aparece él mismo supervisando el dispositivo de lucha contra el incendio. Junto a él están la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y la ministra de Empleo, Fátima Bañez.

Precisamente la cara con la que sale esta última ha dado lugar a múltiples bromas en las redes sociales. Por ejemplo, estas:

-Vamos a intentar atajar el fuego en estas coordenadas, señora Báñez. -(Si hay helados de lima-limón... ¿por qué no de manzana-manzanón? pic.twitter.com/mgNFMIhHiv

Cuando tu amiga vuelve de fiesta, tu amiga no vuelve normal, vuelve un poquito It's the final countdown.. ninonino. pic.twitter.com/DROvvotbkT