Javier Marías provoca la polémica con su crítica al feminismo y Gloria Fuertes

El escritor y columnista Javier Marías ha provocado la polémica este domingo —con su columna —Más daño que beneficio, en el diario El País— al afirmar que "francamente, me resulta imposible suscribir que Gloria Fuertes fuese una grandísima poeta a la que debemos tomar muy en serio".

El argumento esgrimido por Marías para justificar las alabanzas que recibe la poetisa madrileña es que "en la actualidad hay una corriente feminista que ha optado por decir que cuanto las mujeres hacen o hicieron es extraordinario, por decreto".

Según Marías, esta "clase de mandato indefectiblemente me lleva a desconfiar de las reivindicaciones y redescubrimientos feministas de hoy, que acabarán por hacerle más daño que beneficio al arte hecho por mujeres.

"A veces no hay nada tan dañino para una profesión, un colectivo o un sexo entero que sus defensores a ultranza, y me temo que un daño parecido al que se infligió hace décadas al cine español está a punto de infligírsele al arte hecho por mujeres", considera Marías.

La palabras del escritor no han pasado desapercibidas en Twitter, siempre pendiente de los escritos del columnista, provocando todo tipo de comentarios a favor y en contra de sus palabras:

