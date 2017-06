El Photoshop en la última portada de Pedroche del que solo ella se ha percatado

Cristina Pedroche ha sido la última portada de la revista Vanity Fair. La presentadora de Zapeando contó en su programa todos los secretos de esa sesión de fotografías acompañada de Josie, su estilista.

"Una portada tiene cincuenta mil posibilidades y yo en esta te veo muy natural. Tiene un punto peca la piel bastante jugosa. Te veo bastante tú", aseguraba el estilista.

"¿Cuántas horas estuviste para ese reportaje?", preguntó el presentador Frank Blanco. "Empezamos a las 10 de la mañana... unas seis, siete horas. Y es muy rápido. Lo único que pasé muchísimo frío", respondió Pedroche.

Aquí fue donde Cristina Pedroche dejó una queja sobre las fotos: "Me gustan mucho pero yo no me hubiese quitado los pendientes, es como si me quitan un tatuaje. Nadie se ha fijado en eso, pero yo sí", aseguró la presentadora.

Además, cuenta que preguntó: "¿Los pendientes me los puedo dejar? me dijeron sí. Y luego han hecho con Photoshop raca", dijo Pedroche.

"Entiendo que Vanity Fair quiere que la gente si fije en las joyas y que si yo llevo aquí todos mis cacharros en las orejas... Yo nunca me los he quitado", contó entre risas.