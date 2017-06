Francisco Granados: "Nunca diré nada que perjudique al PP, porque no conozco nada, pero si lo hubiera tampoco lo diría"

No, no, y mil veces no: "No soy responsable de ninguna de las cosas de las que se me acusa", "No sé lo que es la trama Púnica, no he estado jamás en ninguna trama, es un sistema de corta pega, es una invención, se han fabricado informes en falso", "Nunca diré nada que perjudique al PP, porque no conozco nada, pero si lo hubiera tampoco lo diría". Francisco Granados, exconsejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, no sabe nada y todas las acusaciones que pesan en su contra son falsas, según ha asegurado este martes en la entrevista que ha protagonizado en El programa de Ana Rosa.

Así, Granados se ha mostrado confiado en que el proceso judicial en curso demuestre su inocencia. "Me considero una persona inocente y que ha sido objeto de unos informes en una operación más mediática que judicial, una operación que se ha llevado por delante buena parte de mi vida", ha lamentado. Granados ha llegado a señalar directamente a "determinadas personas" de la UCO: "Se han fabricado informes falsos en masa".

Después de 32 meses en prisión preventiva, visiblemente más delgado, tal y como le ha dicho la presentadora, Granados ha respondido a las preguntas relacionadas con la Operación Púnica y su estancia en la cárcel tras haber sido acusado por corrupción, entre otros delitos. A la gran mayoría de cuestiones a las que se le ha sometido al ex número dos de Esperanza Aguirre ha respondido lo mismo: "Todo es falso". "Jamás" ha sido socio de David Marjaliza, "nunca" llamó a ningún alcalde y, aunque ha reconocido que tuvo una cuenta en Suiza con dinero sin declarar, asegura que terminó traspasando esa suma al empresario en una "operación de compensación".

Granados también ha calificado de "invención" que él tenga patrimonio oculto o que tenga testaferros "en Panamá", de la misma manera que ha atribuido a Marjaliza acusaciones en falso: "No aporta ni un solo dato", por lo tanto, ha dicho, "no me ha delatado ni me ha traicionado, porque no hay nada que delatar".

"Yo tuve una cuenta en Suiza fruto de mi trabajo en la banca y, cuando decidí dedicarme a la política de manera profesional, entonces la cerré", ha explicado, antes de detallar que se decantó por una operación de compensación, "y lamentablemente" optó por Marjaliza. "Y esa es toda la participación que tengo en esa operación bautizada como Púnica, haciendo una broma de mal gusto con mi apellido", ha dicho. "Lo que está haciendo Marjaliza no es colaborar con la Justicia, sino incriminar de manera falsa a personas en asuntos de los que puede sacar provecho", ha sentenciado.

"Yo me he enterado de qué es Cofely —una filial de la multinacional francesa GDF Suez que ofrece servicios de eficiencia energética— en prisión. Conocí al jefe en Soto del Real, pero yo no tengo ninguna relación", ha indicado. "Jamás he recaudado dinero para financiar al PP de Madrid", ha zanjado, para luego negar cualquier adjudicación por su parte.

"TODO ES FALSO"

Ahora que lleva 15 días en libertad, Granados también ha asegurado que por el camino se ha dejado a "algunos amigos". "No he hablado con ningún dirigente del Partido Popular desde que he salido de prisión, con algún compañero sí. Yo no he borrado a nadie de mi lista de amigos, algunos se han borrado solos", ha añadido, para pasar a enfatizar que gran parte de lo que se ha dicho sobre él es mentira.

Granados se ha referido específicamente a Esperanza Aguirre, que aseguró que "le había salido rana". "Aquello me pareció muy injusto como muchas otras cosas que he escuchado desde prisión. El Estado de Derecho en España funciona francamente mal, la presunción de inocencia se quiebra desde el momento en el que los señores de la UCO se plantan en tu casa y ya estás criminalizado. Me dolió especialmente de Esperanza, porque ella me conoce, conoce cómo trabajo, conoce a mi familia... Pero atribuyo estas declaraciones a lo mismo que a otras del PP: de lo que se trata es de matar al compañero para ganar rédito en el partido".

Así, tras pasar más de dos años en la cárcel, Granados no ha parado de insistir en que todo ha sido una farsa. "Uno está en prisión preventiva solamente por tres motivos: porque puede destruir pruebas, porque se puede fugar o porque puede influir en testigos. En mi caso el argumento de la fiscalía asumido por el juez como consecuencia de los informes de un sistema de corta y pega, la teoría es que tenía un patrimonio oculto de 700 millones de euros que iba a usar para fugarme a no sé dónde y vivir la vida loca. Con esa invención, a la cárcel. No hay ni un solo indicio en el sumario de que yo tenga un patrimonio oculto", ha sentenciado Granados. El exconsejero ha ido todavía más lejos: "Se han fabricado informes falsos en masa en mi contra. Esto de los sumarios no es palabra de Dios te alabamos señor, en mi caso, al menos, han hecho informes falsos".

"A mí nunca me ha hecho nadie regalos, ni plumas, ni relojes, ni nada de eso. Eso de que mi gran patrimonio ha ido creciendo de forma desmesurada también es falso". Pero ahí están los datos, como le ha recordado en directo en uno de los momentos de mayor tensión la periodista Ana Terradillos, que le ha mostrado las anotaciones su libreta Moleskine. En ellas aparecen datos sobre una supuesta caja B del PP: "Ahí no aparecen euros, nada de lo que usted está diciendo es cierto". "No existe una contabilidad en B en el PP de Madrid y el partido no se financia con dinero negro", ha sentenciado Granados.

Respecto al casi millón de euros encontrados en el altillo de sus suegros, Granados ha vuelto a afirmar que ese era el dinero que tenía en Suiza. "Ese dinero yo no lo había declarado en su momento, y así lo reconocí al juez. Era dinero negro", ha admitido, para luego señalar que no regularizó dinero con la amnistía fiscal de Cristobal Montoro, declarada inconstitucional. "Por más que lo desmiento, se sigue diciendo que sí me beneficié de ella", se ha quejado.