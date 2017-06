Hasta Frank Underwood tiene algo que decir sobre el posado oficial de Emmanuel Macron

Este jueves por la mañana a primera hora el presidente de Francia, Emmanuel Macron, compartía, orgulloso, su primer posado oficial:

Hasta aquí, todo normal, pero después... Todo el mundo ha entrado a comentar, hasta el mismísimo Frank Underwood, que suele hacer unos más que sutiles análisis sobre la política internacional:

Lo que en este caso no deja muy claro con su "¿Menos crispado?" es a quién se refiere, si a él mismo como presidente de EEUU o al líder francés. Sea como sea, el montaje es sublime.

No ha sido el único que se ha lanzado a comentar la foto, aquí la prueba:

So much better than Trump's official portrait pic.twitter.com/keKtRWbVrL