El enfado de este bombero arrasa en Facebook: "Me hace gracia tanta hipocresía"

Los servicios de extinción que combaten el incendio que afecta al límite de las provincias de Valencia y Castellón trabajan principalmente en dos frentes: entre Segorbe y Soneja y Gátova y Altura, y en tratar de prever escenarios "complejos" derivados de un posible cambio climatológico como el que se registró este jueves, cuando hubo un "cambio total" en la dirección del viento a media tarde que hizo modificar toda la estrategia de lucha contra las llamas.

En medio de la lucha contra el fuego, el bombero Manolo Mallol Colomer ha grabado y publicado un vídeo en Facebook en el que lanza un mensaje reivindicativo al Gobierno.

"Me hace gracia tanta hipocresía de los mensajes de la gente pidiendo apoyo. ¡Que no me toquen los cojones! Los gobiernos proteccionistas del monte, que vengan aquí a pasar por en medio de las zarzas para llegar al foco del incendio y cuando el incendio se coge que te ayuden a salir de dentro. ¡No te jode!", se queja.

"Aquí tenían que estar limpiando el monte la gente que está en el paro cobrando 400 euros. Dadles 800 y que vengan a limpiar aunque sólo sea media jornada. Trabajemos en la prevención, porque cuando esto se quema se quema todo", continúa.

"Nos gusta proteger el monte dejando que sea un puto infierno", asegura antes de finalizar: "Gobiernos ecologistas, venid aquí a echarnos una mano".

En sólo un día, el vídeo acumula un millón de reproducciones, 15.200 reacciones y 35.600 compartidos. El vídeo no ha gustado a la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra: "Es concejal del PP en l´Alcora. Hace campaña electoral mientras los compañeros se juegan la vida".

"¿Qué hacía un bombero sin su equipo de protección y grabando un vídeo mientras sus compañeros se dejan la piel para extinguir el fuego?", ha dicho Oltra. "La montaña no es un parque municipal y tienes las carencias de 20 años de abandono. Me pregunto qué grabó este señor cuando formaba parte del partido que dejó a la mitad el presupuesto para prevención de incendios",