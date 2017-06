Guardiola se hace un extraño cambio de look... Y pasa lo que tenía que pasar

Patillas blancas en contraste con la cabeza rapada. Ese es el nuevo look por el que el ahora entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, se ha decantado este verano. Pero no le ha salido gratis: los usuarios de Twitter se han percatado de este cambio y no han tardado en hacer todo tipo de bromas en la red social.

A pesar de que los futbolistas suelen salirse de la norma cuando se trata de sus cortes de pelo (no hay más que ver a esos que se rapan haciéndose formas como estrellas), Guardiola no ha pasado desapercibido. El entrenador no ha podido disfrutar al 100% sus vacaciones en yate con su familia, ya que un fotógrafo captó su nuevo estilo y Twitter se puso manos a la obra.

Whoever told Pep Guardiola that this is a good look is not a friend. Looks like a disgraced glam rocker pic.twitter.com/StLJmEUiP8 — Nooruddean (@BeardedGenius) 28 de junio de 2017

"Quien le haya dicho a Pep Guardiola que ese look es bueno no es su amigo"

"In the summertime, when the weather is fine" pic.twitter.com/dDPrsjdfSw — amar singh (@amarjourno) 28 de junio de 2017

Think Pep just took his boat hat off... thats all pic.twitter.com/19Wb0wd93p — PaulMc (@paulmc107) 28 de junio de 2017

