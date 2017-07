'Isla Ignorada', el periódico no periódico que busca dar visibilidad a las lesbianas

En este siglo XXI de libertades e hiperconexiones, resulta paradójico que sea tan difícil que cada uno sea lo que quiere ser. Todavía sigue siendo un reto expresarse en libertad sin ser juzgado por el otro, e incluso por uno mismo, en ocasiones el crítico más cruel. Cuando se trata de las mujeres homosexuales, un colectivo más desconocido y silenciado que el de los hombres gais, las dificultades para poder ser y hacerse ver son aún mayores.

La fotógrafa Sara Merec se dio cuenta de ello mientras hacía un máster en 2016, algo que la obligó a conectar con gente distinta y la sacó de la burbuja en la que vivía. "En conversaciones con personas de mi alrededor noté que, para mis amigos heteros, la imagen de las lesbianas era muy distinta a la que yo veía", relata por teléfono a El HuffPost. "Me di cuenta de que tenía que manifestar la variedad de lesbianas que hay, que va mucho más allá del estereotipo más marcado". De ahí que se planteara que su proyecto de fin de máster como una posibilidad de oro para lograr dicha visibilidad.

Gracias a eso nació Isla Ignorada, un periódico que no es periódico. Es decir: tiene el formato de un diario tradicional de papel, con el mismo tamaño y similar gramaje y textura al pasar sus páginas, pero sin periodicidad. Es algo único, que —en principio— no va a tener continuidad: sólo ha impreso 3.000 ejemplares.

En Isla Ignorada, Merec da cuenta a lo largo de nueve epígrafes de algunas de las preocupaciones de 21 mujeres lesbianas, 20 de las cuales aparecen también retratadas en sus páginas. La que falta por ser fotografiada no quiso mostrar su rostro por temor. "En mis testimonios tenía incluso a una chica gitana lesbiana, pero tampoco quiso salir", se lamenta.

Uno de las mujeres retratadas por Sara Merec en 'Isla Ignorada'.

"La autoaceptación (y la búsqueda de identidad en la adolescencia)"; "Doble moral (en tiempos de tolerancia aparente)"; "Las familias homoparentales. Una nueva realidad todavía minoritaria"; o "¿Nos sentimos parte de un colectivo? Uniones y discrepancias" son algunas de las realidades que busca mostrar a través de testimonios cortos de esta veintena de mujeres.

Isla Ignorada toma prestado su nombre de un poema de Gloria Fuertes de 1950. "Hay quien me ha dicho que es derrotista, pero no, no deja de ser poético. Hay mucha gente que se siente sola, sin referentes. Y yo pretendo crear archipiélagos", explica con humor Merec.

"NINGUNA ORGANIZACIÓN HA MOSTRADO INTERÉS"

Los testimonios son de mujeres lesbianas de entre 20 y 50 años y que están alrededor de ella: amigas y conocidas suyas, de su pareja o de otras amigas, principalmente. "Son todas chicas cercanas a mí. Hay gente que me dice: ¿qué pasa con las mayores de 50? Es cierto que falta gente mayor en mi entorno, también más jóvenes, que dependen más de los padres. Creo que he dado una visión amplia, pero incompleta, incompletísima", confiesa.

Otro de las mujeres retratadas por Sara Merec en 'Isla Ignorada'.

Para ella, un periódico (sin periodicidad) era "el formato ideal, por su coste y porque las rotativas cada vez aceptan más proyectos así, de corte artístico". "El formato es parte de mi discurso, no hay publicaciones así", afirma. Publicaciones así... que llegan precisamente en la fiesta del World Pride 2017 que se celebra estos días en Madrid. "En general, percibo cierto oportunismo a partir del World Pride. Para mí, en cambio, este proyecto tenía que estar listo el 26 de abril, Día de la Visibilidad Lésbica, ese era mi hito", explica, tras un año trabajando en él. Desde entonces ha repartido decenas de ejemplares y ha mostrado su trabajo de distintas formas, pero "no a nivel institucional y colectivo: ninguna organización ha mostrado interés por esto, no ha tenido cabida".

Hay un miedo a la doble discriminación: por ser mujer y por ser lesbiana" Sara Merec, creadora de 'Isla Ignorada'

Merec, sin embargo, sí que cree que "España es gayfriendly", pero que a la hora de la verdad sigue resultando difícil hablar de la homosexualidad en casa, en el trabajo, entre compañeros... "Muchos padres dicen: 'Pero hijo, ¿estás seguro de esto? Te van a hacer mucho daño'. Al final el daño te lo haces tú a ti mismo, es mayor incluso que el crees que tu familia o tu alrededor te va a infligir".

Para ella, sin embargo, esa no era la finalidad. "La recompensa es que unas chicas de 20 años me cuenten que sus padres lo han leído y que ha habido un debate en la cena sobre la visibilidad, el machismo, el heteropatriarcado... Que alguien me mande un mail y me de las gracias por ayudarle. Es una gota de aceite que se va difundiendo poco a poco".

Un tercer retrato de las mujeres fotografiadas por Sara Merec en 'Isla Ignorada'

"El colectivo de lesbianas está más en la sombra", reflexiona Merec. "Los chicos gais han avanzado más que nosotras. Es parte de la opresión del heteropatriarcado: parece que calladas estamos mejor. Por eso debemos estar unidas en la lucha", afirma, reivindicativa y partiendo de un hecho: que "el 74% de las lesbianas no consideran necesario hablar de la vida personal en el trabajo". "Hay un miedo a la doble discriminación: por ser mujer y por ser lesbiana. El techo de cristal se hace doble para nosotras y no hay que olvidar que lo personal es político. A no ser que tengas hijos y no te quede más remedio, no hablas de nada de esto en el trabajo. Y ahí llega otro reto: pensar a qué colegio vas a llevar a tus hijos para que no sufran discriminación".

¿Cuáles son los siguientes pasos que dará su publicación? Quizá tenga una segunda parte, o quizá continúe y sea, de verdad, periódico. Puede que se transforme en un documental. Aunque el próximo paso que quiere dar Merec es "intentar traducirlo al inglés". "Quiero llegar a otros países, a otras realidades. Hay muchos sitios donde por la homosexualidad se siguen viviendo crímenes de odio, donde muchas mujeres sufren violaciones. La gente está muriendo. Ojalá esto fuera una brisa de esperanza, algo que permita cambiar". Ojalá pueda seguir tendiendo puentes para que esas islas dejen de estar ignoradas.

Lee aquí un avance de 'Isla Ignorada', de Sara Merec

Si quieres un ejemplar de Isla Ignorada o quieres ponerte en contacto con su autora, puedes hacerlo a través del perfil del proyecto en Facebook.

40 días de crowdfuding.Isla ignorada from saramerec on Vimeo.

