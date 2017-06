La escritora Almudena Grandes ha hecho este viernes una reflexión en la Cadena Ser sobre la campaña publicitaria de la Iglesia para marcar con una equis la financiación de la Iglesia en la declaración del IRPF.

La opinión de Grandes, de poco más de un minuto, se ha convertido en una tendencia en Facebook, donde acumula más de 1.100 reacciones y más de 600 compartidos en apenas una hora.

La escritora comienza recordando que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cree que las exenciones fiscales de las que disfruta la Iglesia Católica en España pueden ser ilegales: "Ya ha condenado las inmatriculaciones, inscripciones de templos en el registro de la propiedad que la Iglesia realiza sigilosamente y sin pagar impuestos, un procedimiento que en 2006 le permitió registrar a su nombre la Mezquita de Córdoba por 30 euros. Ya sé que parece un chiste, o un panfleto, pero es la verdad".

En cuanto a la 'x' a la Iglesia en la declaración, Grandes subraya que, objetivamente, se trata de que los ciudadanos que pagan impuestos "contribuyan a sostener a una institución que no solamente no paga un céntimo, sino que compite en el mercado privado con otras empresas en condiciones incomparablemente ventajosas".

"La Iglesia obtiene beneficios de colegios, guarderías, residencias, hoteles, aparcamientos y otros servicios de su propiedad, sin contribuir en ningún momento al bienestar común, en un país constitucionalmente aconfesional, donde se calcula que sólo uno de cada diez católicos declarados practica su religión y los matrimonios canónicos apenas superan el veinte por ciento del total", recuerda.

La escritora subraya, no obstante, que las cifras que importan no son esas: "Lo importante es que si la Iglesia Católica pagara impuestos, no se beneficiarían tantos. Nos beneficiaríamos todos".