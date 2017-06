Netflix ha tomado una decisión sin precedentes y que le honra. El pasado 2 de junio, la plataforma de televisión por Internet anunciaba la cancelación fulminante de Sense8, una de sus series más alabadas por público y crítica. La decisión, que dejaba las dos temporadas de la serie sin solución final, fue muy criticada por seguidores del show y por seriéfilos en general, que vieron que Netflix se equivocaba acabando de un modo tan fulminante y poco limpio con este producto.

Para muchos, este gesto de Netflix le podría traer más problemas que beneficios: si bien la serie creada por las hermanas Wachowski es "demasiado cara en relación a la audiencia global", en palabras de la plataforma, ésta bien podría haberle dado un final cerrado, puesto que no está sujeta a audiencias ni a acuerdos publicitarios al financiarse por sí misma. Con movimientos así, la empresa de contenidos pierde no solo suscriptores a corto plazo, sino credibilidad, al causar incertidumbre a sus espectadores, algo que sí afecta al medio y largo plazo.

Las quejas y llantos de sus espectadores llegaron a materializarse en una petición a través de la plataforma Change.org que ha logrado más de 520.000 firmas. Esas lágrimas parecen haberse transformado en un río y llegar hasta las puertas de Netflix que, finalmente, ha reculado y sí dará a la serie protagonizada por Daryl Hannah y Miguel Ángel Silvestre el final que merece.

Así lo anunciaba la propia Netflix en un comunicado que colgaba sobre las 20:40 (hora peninsular española) en el perfil de la serie en Facebook (donde ha logrado cerca de 100.000 me gusta y 40.000 compartidos en menos de 12 horas) y en su propio perfil.

La carta del anuncio ha sido escrita por Lana Wachowski —cocreadora de la serie junto a su hermana Lilly— y reza así en la traducción de Sense8Lat, el perfil oficial de la serie para sus espectadores en español (donde ha tenido 55.000 me gusta y 20.000 compartidos):

Querida familia de Sense8:

He querido escribir esta carta desde hace ya un tiempo. El flujo de amor y de dolor que surgió luego de saberse la noticia de que Sense8 no continuaría fue tan intenso, que me encontré en un momento donde no pude ni siquiera abrir mi correo electrónico. Confieso que caí en una depresión muy fuerte.

Nunca he trabajado tan duro, ni he puesto tanto de mí en un proyecto como lo hice con Sense8. Su cancelación me afectó profundamente. Sentí la decepción de mi asombroso equipo de producción (desearía que la gente entendiera cómo pudieron lograr lo imposible con increíble regularidad). Sentí la tristeza de los actores, quienes han dado solo lo mejor. Pero sobre todas las cosas, sentí la tristeza de nuestros fanáticos (desearía poder juntarme con ustedes para poder compartirles algunos de los bellos momentos, los abrazos, las lágrimas, las risas y las humildes conversaciones que he tenido con gente que ha conectado con este show. Este grupo de fans no se compara con ningún otro con el cual me haya topado en mi carrera como artista).

Muchos amigos seguían llamándome de muchas partes del mundo para preguntarme: "¿Hay algo que puedas hacer?"

Y la verdad es que la respuesta era negativa. No podía hacer nada por mí misma.

Pero así como los personajes de la serie van descubriendo que no están solos, yo también aprendí que no lo estaba.

Todas esas cartas llenas de pasión, las peticiones, esa voz colectiva que se levantó como un puño apuntando hacia el sol para pelear por este show, llegó más lejos de lo que nadie pudo haber esperado.

En este mundo es sencillo pensar que no marcarás una diferencia, que cuando un gobierno, una institución o una corporación toma una decisión es algo irrevocable y que el amor es menos importante que la palabra final.

Hay un regalo que los fanáticos de este show me dieron que siempre tendré en mi corazón: me hicieron entender que aunque casi siempre estas decisiones son irreversibles, la verdad es que eso no siempre es cierto.

Era algo improbable e imprevisible, pero su amor trajo a Sense8 de vuelta (¡podría besar a cada uno de ustedes!).

Es un placer inmenso para mí y para Netflix (créanme, ellos aman el show tanto como nosotros, pero las cifras siempre han sido un reto) anunciar que tendremos otro especial de dos horas que será estrenado el próximo año. Luego de eso...si es que esta experiencia me ha enseñado algo, es que nunca se sabe lo que vendrá.

Gracias a todos. Ahora vayamos a averiguar qué le pasó a Wolfgang.

Lana Wachowski