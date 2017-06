Una azafata del vuelo de Shakira se desata frente a Shakira

Tierra, trágame. Quizá eso fue lo que pensó Shakira al ver el panorama en el avión en el que viajaba junto a su pareja, Gerard Piqué, hacia Argentina para asistir a la boda de Messi.

Una de las azafatas del vuelo quiso hacer una especie de homenaje a la artista bailando el Waka Waka, una de sus canciones más conocidas.

Y hay vídeo del momento porque otros viajeros grabaron, sorprendidos, la escena:

Shakira & Piqué are on their way to Messi's wedding (Shakira also performing) & flight attendant gets creative. pic.twitter.com/ztCvBmsYcu