J.K Rowling destroza a Donald Trump en una frase

J. K Rowling está luchando en Twitter contra su Voldemort particular: Donald Trump. El presidente de Estados Unidos suele usar su cuenta en la red social del pájaro azul como el BOE.

Trump publicó hace unos días unos tuits en los que cargaba contra la presentadora Mika Brzezinski. En ellos llamaba "loca" a la periodista por hablar mal de él.

Rowling recogió esos dos tuits y usó una frase de Abraham Lincoln para responder a los disparates del 45 presidente de Estados Unidos.

"Casi todos los hombres pueden hacer frente a la adversidad, pero si quieres probar el carácter de un hombre, dale poder", respondió la autora de Harry Potter.

Su respuesta ha sido muy aplaudida y tiene en poco más de un día más de 60.000 retuits y más de 150.000 me gusta.

'Nearly all men can stand adversity, but if you want to test a man's character, give him power.' Abraham Lincoln pic.twitter.com/vkJnlXbnXg