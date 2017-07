Antonio David desvela lo que no se vio de la primera aparición en televisión de su hija Rocío

Rocío Flores, la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, se ha estrenado en televisión. Fue durante la gala de Supervivientes del pasado jueves 29, cuando la joven recibió por sorpresa a Gloria Camila tras ser expulsada una semana antes.

Días después, su padre Antonio David aprovechó su presencia en Deluxe —en Telecinco— para sincerarse —vía telefónica— y contar cómo encajó el ver a su hija por primera vez en la pequeña pantalla.

(Pincha en la imagen para acceder al vídeo)

"Vi a una niña sensible y vulnerable, cariñosa y educada, y sobre todo muy valiente", expresó el ex de Rocío Carrasco, quien asegura que su hija le consultó antes de aparecer por vez primera en televisión.

Flores, quien agradeció lo bien que trataron a su hija desde la producción del programa de Mediaset, desveló que su primogénita vivió un momento de crisis cuando, en un momento determinado, se puso muy nerviosa: "Hubo personas que estuvieron muy pendiente de ella para calmarla", ha asegurado Antonio David.

(Pincha en la imagen para acceder al vídeo)

"Fue porque Gloria le pidió verla en plató si salía expulsada", ha matizado el ex de Rocío Carrasco, en respuesta al presentador Jorge Javier Vázquez quien ha asegurado que Rocío Flores lo pasó fatal: "Estaba temblando. Me tenía agarrada la mano y me la apretaba", ha asegurado.