Casillas se 'mofa' de Jordi Alba por su inglés en este vídeo: "Si yu tumorrrrrouuuu"

El inglés es la asignatura pendiente de los españoles. Lo demuestran muchos políticos a diario. Y también algunos deportistas. El mayor ejemplo es el de Sergio Ramos y su famoso 'Morry (merry) Christmas' en las navidades de 2012.

Ahora, el barcelonista Jordi Alba ha sido el objetivo de las bromas de Iker Casillas por el inglés que demuestra en un un vídeo que ha colgado en Twitter Gerard Piqué.

En las imágenes se ve a Piqué hablando en inglés en el avión que lo traslada a Beirut, la capital del Líbano. También aparece Sergio Busquets y el propio Alba, que en un momento del vídeo dice "See you tomorrow" ("Os veo mañana").

Pero su pronunciación le ha hecho gracia a Casillas, que en Twitter le ha escrito: "si yu tumorrrrrouuuu" "

We are going to Beirut!!! ✈️ pic.twitter.com/qlupvkdWmC