El activista Lagarder abandona España: "Fui condenado por el franquismo"

Lagarder Daciu, el activista rumano y sin techo que se coló en un acto del PP al grito de "sois la mafia", abandona España.

"Hoy, después de 13 años, tengo que dejar este país. Este país fui condenado (sic) por el franquismo que aún sigue vivo, este país que desprecia los derechos de las minorías y de tantísima gente que está sufriendo, este país que pisotea los derechos de tantísima gente que todavía en el siglo XXI están en la cuneta. La buena noticia es que volveré" asegura Lagarder a través de un vídeo en Twitter.

De este modo, se hace efectiva la orden de expulsión contra él, de diciembre de 2016, cuando salió de los calabozos de Málaga donde fue detenido por agredir y morder a un policía.

Queridos fachas hoy dejo España, el país donde sigue reinando el franquismo y la corrupción. Me voy pero nunca callare, NUNCA ... pic.twitter.com/g0YiXAlo0c

El activista, quien ha colgado en Twitter una imagen suya con lágrimas en los ojos, ha escrito:

Después de 13 años dejo España y siento cierto dolor como es natural. He sufrido, amado, luchado en este país que no me dejo soñar ... pic.twitter.com/s51m1QX9XZ