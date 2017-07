Trudeau ya no es el rey del juego político de los calcetines

Puede que te pasara como a buena parte del mundo y no pudieras evitar soltar un "Ayyyy" al ver las fotografías del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, durante la celebración del Día del Orgullo Gay.

Conste que ese "Ayyy" puede ser bien por admiración, bien por algo más, pero lo cierto es que aquel gesto le valió un aplauso lento. Trudeau no dudó en plantarse en el desfile con unos calcetines de los colores de la bandera gay y con mensaje incluido: "Eid mubarak", término en árabe que se emplea como felicitación para el fin del ayuno del Ramadán. Con este gesto... ¿Cómo no darle el título del rey del juego político en los calcetines? Pues suyo era. Hasta ahora.

Esta vez el sorprendido ha sido él, durante su visita oficial a Irlanda. Su homólogo irlandés, Leo Varadkar, le ha recibido en Dublín, y allí los medios han sido testigos de un momento de lo más divertido. Después de regalarle a Trudeau una camiseta de la selección de fútbol irlandesa y unas medias, Varadkar ha levantado su pie para mostrarle un detalle claramente dedicado a su invitado: sus originales calcetines rojos con la característica hoja de arce de la bandera canadiense bordada así como unos divertidos soldaditos típicos del país.

El primer ministro canadiense junto al irlandés

El primer ministro de Canadá no ha podido evitar echarse a reír en un momento como ese, que, sin duda, le ha recordado a los que ha protagonizado él en el Día del Orgullo Gay o cuando mostró sus calcetines de R2-D2 y C-3PO, con los que conmemoró el Día de Star Wars.

Y aunque parezca raro, esta vez Trudeau ha sido el más... ¿soso? Sus calcetines eran de lo más comunes:

In Dublin for our first meetings with Irish Taoiseach Leo Varadkar this morning- thanks for your very warm welcome! 🇨🇦🇮🇪 pic.twitter.com/t0AfSN8IXm