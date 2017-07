Jesús Calleja, centro de las iras por el último vídeo que ha subido a Facebook

El aventurero Jesús Calleja se ha convertido en el centro de las críticas en Facebook después de que subiera a esa red social un vídeo en el que se ve cómo uno de sus amigos sostiene en sus brazos a un rebeco.

"Ayer estaba con cuatro amigos subiendo una montaña en León y llegando a cima, algo insólito!! vemos a un pequeño rebeco que viene hacia nosotros y de un salto se sube encima de nuestro amigo Marco, al soltarle no se quería marchar y tuvimos que darle algunas voces para que siguiera su camino", escribió Calleja junto al vídeo.

El aventurero añadió que esas son las "cosas mágicas que nos da la naturaleza. "Y que bonito ver a los animales salvajes libres y vivos! para disfrutarlos!", remató.

En cuanto subió el vídeo, muchos en Facebook se apresuraron a criticar al aventurero. El reproche más extendido es que, al haber cogido al pequeño animal, su madre lo rechazará al detectar que tiene olor humano.

"Jesús!! Es un error haber cogido esa cría de rebeco jooooooooo. Es posible que su madre lo rechace al detectar olor humano en él. Cuando alguien se encuentre en una situación similar hay que evitar hacer contacto con él porque no está perdido, su madre andará cerca. Alejarse de él es lo mejor. Sé que es una tentación muy placentera y difícil de aguantarse", afirma un usuario de Facebook.

Otros han sido más agresivos en sus críticas. Otra persona afea a Calleja que "cada vez que habla" da "más muestras" de su "falso ecologismo y de su oportunismo". "Se ve claramente cómo lo agarráis de una pata. Ya os cargasteis al pobre animalito. Lo normal es que su madre lo aborrezca, así que ahora vas y te quedas tú allí dos meses a amantarlo. ¿Lo harás? No!!! Pues os habéis cargado un cabrito de rebeco, lissstoooo!!!!! Cago en...", añade.

El revuelo ha sido tal en Facebook que la publicación de Calleja acumula en menos de dos días 31.000 reacciones y cerca de 1.000 comentarios, lo que ha obligado al aventurero a responder a las críticas.

"He de reconocer que algunos comentarios me han dado mucha risa. Sois gente estupenda y os agradezco mucho que algunos de los post os gusten mucho y otros generen polémica, aunque he de decir que muchas veces las cosas son más simples de lo que parecen o sencillamente nuestra condición humana las tergiversa o se las da una importancia que no merecen", escribe Calleja.

El aventurero subraya que no comparte algunas opiniones y que se toma las críticas con "mesura y tranquilidad". "Aunque también están las críticas ofensivas que pretenden provocarme, pero que resultan estériles, tengo mucha pachorra", asegura.

También Marco Valcarcel, el acompañante de Calleja que recoge al rebeco, se ha manifestado. "No impregnamos al rebeco con nuestro olor porque pudimos ver cómo se iba con su madre", asegura en declaraciones a la La Nueva Crónica de León. "Varios biólogos me han corroborado que no pasa absolutamente nada por ello", ha añadido.

En cualquier caso, son también muchos los que han salido en defensa de Calleja. "Me encanta cómo todo el mundo sabe de todo, cuestiona los hobbies de los demás, los juzga, los crucifica... Qué listos somos todos por dios!!!! No sé, si la madre rechaza a este animal... parece que puede ya buscarse la vida solo. ¿No?", escribe un usuario.

"Joder... Cuánto entendido en la materia... Ya me gustaría ver el comportamiento de algunos en el campo. No me cuadra que seamos tan listos para criticar y que luego el campo este hecho una mierda, lleno de basura... Sin mencionar los incendios que están arrasando flora y fauna", añade otro.