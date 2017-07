El metro de Nueva York, por el que transitan cada día miles de personas, es el lugar perfecto para ver lo mejor y lo peor del ser humano. Hace unos días, Rachel MacKnight capturó con su cámara un ejemplo de lo primero y su foto se ha convertido en viral.

La imagen muestra a dos familias de viajeros en un vagón del tren C del metro de la Gran Manzana. Son muy distintos y parece que sus historias son completamente diferentes: una mujer blanca y rubia, con un bebé en brazos y dos adultos y una niña. Pero algo les une: la sonrisa.

Taken today on the C Train. Thiiiiiis is what makes America great. Happy 4th of July, y'all. ❤️💙 pic.twitter.com/2b7Q89E2EI