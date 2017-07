Trump, en Varsovia: "Corea del Norte es peligrosa y habrá que hacer algo con eso"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha afirmado este jueves en Varsovia que "habrá consecuencias por el mal comportamiento del Gobierno de Corea del Norte".

En rueda de prensa conjunta con su homólogo polaco, Andrzej Duda, Trump ha dicho que no quiere que Corea del Norte se convierta en una nueva Siria, y ha asegurado que "habrá que hacer algo" ante ese comportamiento "peligroso".

El mandatario estadounidense ha pedido a las naciones aliadas que se sumen no sólo a combatir el terrorismo sino también la amenaza de Corea del Norte.

Precisamente este miércoles, la embajadora de EEUU ante la ONU, Nikki Haley, ha advertido de que el Gobierno estadounidense responderá al lanzamiento de un misil balístico intercontinental por parte de Pyongyang recurriendo al uso de su "fuerza militar" si es necesario, si bien ha matizado que "prefiere" que no se escoja "ir en esta dirección".

GIRA EUROPEA

Trump también se ha comprometido a apoyar a Polonia frente al "comportamiento desestabilizador" de Rusia, distanciándose así del país al que se mostró cercano durante la campaña electoral y la primera etapa de su mandato. El presidente ha ido moderando sus alabanzas al Kremlin a medida que ha crecido la polémica en Estados Unidos por las conexiones de su equipo con Moscú.

"Nos vemos como socios leales que cooperan en varios temas, entre ellos la seguridad (...) Creemos que Estados Unidos se toma en serio la seguridad de Polonia", ha dicho, por su parte, el presidente polaco, Andrzej Duda, en la rueda de prensa que han ofrecido desde Varsovia tras su reunión.

El presidente de EEUU, Donald Trump, durante la rueda de prensa en Polonia

Además, ha aprovechado para acusar a su predecesor, Barack Obama, de haber sabido de la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses y no haber hecho nada porque creía que la candidata de su partido, Hillary Clinton, iba a ganar. "La razón" por la que Obama no hizo "nada" es "porque pensaba que iba a ganar Clinton", ha asegurado Trump, que ha agregado que si el anterior presidente hubiese pensado que él iba a ganar los comicios presidenciales de noviembre, sí que habría actuado.

Obama fue avisado en agosto pasado por la CIA (servicios secretos) de las actividades rusas, tuvo tiempo para tomar cartas en el asunto hasta las elecciones, pero "no hizo nada", insistió Trump. A su juicio, no se trata de que su predecesor no actuase porque estaba lleno de dudas al respecto, sino que decidió por motivos partidistas no hacer nada para favorecer a Clinton. "No creo que se quedase atrapado" por las dudas, ha apostillado Trump.

LA CUMBRE DEL G20

El segundo viaje del presidente a Europa, durante el que asistirá al G20 y se reunirá con Vladimir Putin, ha empezado con una etapa en Polonia, un país proestadounidense cuyos dirigentes conservadores se sienten cercanos a las ideas del mandatario de Estados Unidos.

Será en la ciudad polaca de Varsovia en la que el líder de EEUU pronunciará un esperado discurso del que se han empezado a conocer algunos extractos. "El futuro de Occidente está en juego", dirá el presidente estadounidense, que después seguirá adelante con una gira de cuatro días en la que los temas espinosos estarán bien presentes, en medio de tensiones transatlánticas y la amenaza nuclear norcoreana.

"La experiencia de Polonia nos recuerda (que) la defensa de Occidente se basa en última instancia no solo en los medios sino también en la voluntad de sus habitantes para imponerse", está previsto que diga el mandatario, según extractos de su discurso que fueron difundidos por adelantado. "La cuestión fundamental de nuestra época es si Occidente tiene la voluntad de sobrevivir", agregará.

Tras llegar la víspera, acompañado por su esposa Melania, su hija Ivanka y su yerno Jared Kushner, el mandatario se ha reunido este jueves por la mañana con su homólogo polaco Andrzej Duda, en una entrevista "sin intérprete", han destacado los responsables polacos.

Trump mantendrá después un encuentro con los líderes de 12 países de Europa central y oriental, reunidos en Varsovia para una cumbre de la Iniciativa de los Tres Mares, un grupo regional de países miembros de la UE, desde el Báltico al mar Negro y al Adriático.

Antes de abandonar por la tarde Varsovia rumbo a Hamburgo, Trump pronunciará delante de varios miles de personas en una plaza de la capital polaca un discurso presentado por su entorno como el momento fuerte de la etapa polaca, destinado a presentar su visión de la relación transatlántica.

Esta gira tiene lugar después del ensayo de un misil intercontinental norcoreano, capaz, según expertos estadounidenses, de alcanzar Alaska.