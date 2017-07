Shakira y Coldplay cantan juntos 'Chantaje' y 'Me enamoré'

Parece un chiste malo: esto que van una colombiana, un inglés y unos canadienses en una ciudad alemana... Pero no. Todo esto va en serio. Porque la cumbre del G-20 puede dejar estampas esperadas, como la imagen de Donald Trump y Vladimir Putin juntos, pero hay otras que le volarán la cabeza a más de uno. Como ejemplo, lo que ocurrió la noche del 6 de julio, el día antes de que comenzara esta macroreunión de jefes de Estado y de Gobierno en Hamburgo.

Esa noche, la cantante Shakira y la banda Coldplay subieron al escenario para interpretar juntos nada menos que dos canciones de la colombiana y otras dos de la banda británica. Para presentarlos en este Global Citizen Festival, dos invitados de honor: el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y su esposa, Sophie. Vestido con unos vaqueros, una camiseta negra y roja y una americana azul de cuadros, el mandatario dio paso a los músicos en el escenario.

Sophie y Justin Trudeau en el concierto previo al G-20.

Chris Martin y su banda cantaron solos sobre el escenario, así como acompañados del artista alemán Herbert Groenemeyer. Sin embargo, el momento más chocante de la noche llegó cuando el grupo tocó tres temas con la cantante colombiana Shakira.

A dúo interpretaron Yellow y A Sky Full Of Stars (uno de los temas más célebres de la banda) y dos canciones de Shakira: sus éxitos Chantaje (que normalmente canta a dúo con su compatriota Maluma) y Me enamoré, la canción que la de Barranquilla le ha dedicado a su pareja y padre de sus hijos, el futbolista Gerard Piqué.

"Esto se trata de juntar a gente distinta, así que ahora lo vamos a hacer en el ámbito musical. Puede ser un desastre o puede ser increíble", avanzaba Martin. "Dadle la bienvenida a una de nuestras artistas de todo el mundo: desde Colombia, por favor, saludad a Shakira", pedía el cantante antes de cantar juntos el primer tema de la noche, Yellow.

"Chris, ya estás aquí. Vamos a probar tu español...", reía poco después Shakira ante un nervioso Martin, listo para cantar en el idioma de Cervantes. "Eso sólo lo ensayamos ayer, así que... que salga lo que salga", comentaba la colombiana. Los dos, sentados, jugaban a hacer algunas notas de la canción con un pequeño teclado del estilo de los viejos Casio de finales del siglo pasado.

Las versiones, sobre todo las de las canciones de la colombiana, no tienen desperdicio. Resulta realmente curioso y divertido ver el esfuerzo y los intentos por vocalizar y pronunciar las letras en español por parte de Chris Martin; un esfuerzo extra cuando se trata de temas de Shakira, que suelen ser especialmente enrevesados y tienen unas letras complejas y rápidas. Para no perderse sus "Oye, baby, no seas mala, no me dejes con las ganas", sus "yo soy masoquista" de Chantaje o sus "Un mojito, dos mojitos" y "Me gusta esa barbita", de Me enamoré.

Esta curiosa pareja artística ya se conocía: habían trabajado juntos en la sexta temporada de la versión estadounidense de La Voz, el programa de descubrimiento de talentos. Entonces ella le alabó, diciendo que era "un tío muy guay, con los pies en la tierra, es refrescante tener gente como él en esta industria, de la que aprender, con ideas como las suyas". ¿Volverán a repetir, sobre un escenario... o en el estudio de grabación?

