Etapa reina del Tour. Los ciclistas más en forma del pelotón llegan a la parte decisiva de la jornada, coronando el Mont du Chat, un puerto de primera categoría con rampas durísimas.

La etapa estaba en lo más interesante cuando TVE, la cadena que retransmite el evento en España, decidió irse a publicidad.

Algo que no gustó nada a los telespectadores, que mostraron su indignación en las redes sociales:

Vergonzoso irse a poner anuncios de series... Que pagamos todos, no tienen que hacer caja... #TourTVE

#TourTVE ¿Por qué no dejáis la imagen del Tour en pequeño cuando hay anuncios como antes?

En serio @rtve ? Anuncios en el final de la etapa?? No habia otro momento?? #TourTVE

un poco mal q deis anuncios en los ultimos km del tour no #TourTVE

Otras etapas aburridas y no hacen anuncios... ahora que se pone interesante y etapa reina... anuncios... no hombre no! #TourTVE