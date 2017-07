El último reto viral: ¿Eres capaz de encontrar al gato en la foto?

Los gatos son los animales más queridos de internet y los que más horas de vídeo ocupan. Estos adorables felinos tienen su propio reto viral: Spot the cat (Encuentra al gato).

Este juego de agudeza visual es muy fácil, tienes que encontrar al gato oculto en la foto. En algunas ocasiones parece muy fácil, pero en otras el animal se pierde entre los elementos.

En Twitter muchos usuarios han decidido retar a otros tuiteros y muchos han compartido imágenes de sus propios gatos camuflados en el ambiente.

¿Eres capaz de encontrarlos a todos?

Can you spot the cat in all the stuffed animals🐱💙 pic.twitter.com/nlp1JzHZ1f