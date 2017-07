Así fue la graduación de Felipe Juan Froilán Marichalar de Borbón

Felipe Juan Froilán de Todos los Santos de Marichalar de Borbón ya es un hombre graduado. A sus 18 años, el nieto mayor de los reyes eméritos ha acabado el colegio. Tras repetir (de hecho, tripitir) 2º de la ESO parece que las cosas han mejorado al final de su etapa y ha aprobado en apenas dos años los ¡cinco! cursos que le quedaban, todo gracias al sistema escolar estadounidense. Aunque la graduación tuvo lugar el 27 de mayo, no ha sido hasta mes y medio después cuando se han difundido las imágenes de la fiesta.

Un logro así no podía dejar de ser celebrado en familia. Para ello, los padres de Pipe (como le llaman cariñosamente en la familia), y su hermana menor, Victoria, volaron hasta Virginia, en Estados Unidos, para asistir a la ceremonia de graduación del Blue Ridge College en el que Felipe ha pasado sus dos últimos años hincando codos.

Queen Sofia Infanta Elena and Victoria Feredica of Marichalar attend the Graduation of Froilan from Saint George, Virginia in USA pic.twitter.com/StKPF0SGvg — Royal Woman (@vaninaswchindt) 10 de julio de 2017

A la ceremonia acudió también la madre del rey Felipe VI, la reina Sofía, que no se quiso perder las últimas horas en el colegio de su nieto mayor. En esas horas dio tiempo a una ceremonia clásica con discursos, a la recogida de títulos (puedes ver a Froilán Felipe de Marichalar recogiendo el suyo a partir del minuto 1:24:30 en el vídeo superior), a un completo álbum de fotografías familiares, a un almuerzo informal y a baños en el lago de la escuela (para lo que el chico no se quitó la camisa ni el pantalón del uniforme, pero sí la corbata, como se puede ver en el segundo 13 del vídeo de abajo). Le dio tiempo hasta a fumarse un puro, como se aprecia en las imágenes difundidas por el colegio (que son solo para uso personal y no para medios de comunicación).

Preview of a longer graduation video to come. pic.twitter.com/1gEi1Yushk — Blue Ridge School (@blueridgeschool) 30 de mayo de 2017

Tras pasar por dos colegios de Madrid y por dos internados en Reino Unido y Sigüenza (Guadalajara), el chico ha logrado cierta calma en este colegio privado estadounidense que ha costado unos 45.000 dólares al año. Ahora, Pipe está de vuelta en España, disfrutando estos días en los sanfermines, y luego pasará los próximos cursos en Madrid, como él quería (algo a lo que su familia, excepto el rey emérito Juan Carlos, se oponía). Estudiará en el CIS The College for International Studies, con un coste aproximado de unos 20.000 euros anuales.

Con este paso estará más cerca de su novia, María del Mar Torres-Fontes, nieta de Tomás Fuertes, propietario del grupo de alimentación Fuertes, cuya empresa más conocida es El Pozo, la compañía de embutidos. Fuertes se sitúa en el puesto número 24 de personas más ricas de la lista Forbes, con un patrimonio aproximado de 1.200 millones de euros.

