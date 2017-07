Envía un correo para pedir dos días libres para su "salud mental" y la gran respuesta de su jefe se hace viral

Madalyn escribió hace unos días un simple correo electrónico, en el que anunciaba a sus compañeros que se tomaba un par de días libres. Lo que no esperaba es que su mensaje, y la respuesta de su jefe, se convirtieran en virales.

La clave hay que buscarla en la razón que esta desarrolladora web ofrecía para su ausencia de dos días: "Libro hoy y mañana para centrarme en mi salud mental. Con suerte, estaré de vuelta la próxima semana descansada y al 100%".

When the CEO responds to your out of the office email about taking sick leave for mental health and reaffirms your decision. 💯 pic.twitter.com/6BvJVCJJFq