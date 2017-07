Cristiano Ronaldo comparte por primera vez una foto de su familia al completo, pero todos miran a su novia

Cristiano Ronaldo ha visto como su yate era abordado por agentes de Aduanas de la Agencia Tributaria. Pero nada le turba el ánimo: está de vacaciones, está dispuesto a disfrutarlas y está determinado a compartirlo con sus seguidores. Este miércoles ha mostrado en Instagram una foto muy personal.

La familia al completo y él arriba del todo, cono el líder de la manada que mira a cámara con gesto marcial.

Es la primera vez que se ve al "clan Cristiano" al completo. Pero ahí están su madre, su hermana, otros familiares, su novia Georgina y sus tres hijos.

La instantánea, que tiene más de 2,5 millones de me gusta, ha generado muchos comentarios entre los usuarios de Instagram, que se han fijado en la novia del futbolista del Real Madrid y sospechan que podría estar embarazada:

If she's not pregnant, I'm the pope (Si no está embarazada, yo soy el Papa)

