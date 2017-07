Esta es la historia de cuatro chicos de Murcia que soñaban con tocar en el FIB. Corría el año 2014 y esos chicos acababan de formar un grupo y de publicar su primer EP.

Hoy esos chicos tienen su nombre impreso en el cartel de la 23ª edición del Festival Internacional de Benicàssim. Tocan este jueves 13 de julio, tras haber pasado por citas como el Cruïlla Barcelona Summer Festival o el Mad Cool. Y después de este fin de semana en la localidad castellonense, quedan en su agenda otros festivales como el Contemporanea, el Low Cost o el Sonorama Ribera.

Quién les iba a decir a Rafa Val (voz y guitarra), a Jess Fabric (bajo), Alberto Cantúa (guitarra) y Fernando Campillo (batería) que aquel sueño se haría tan pronto realidad y que tres años después Viva Suecia habría publicado ya dos discos, La Fuerza Mayor (2016) y Otros Principios Fundamentales (2017), ambos con la discográfica Subterfuge Records, y tendría ya un hueco en el panorama musical español. Un hueco que ha hecho que este verano tengan que sustituir los ensayos por los conciertos.

"Últimamente no tenemos tiempo, pero ensayamos en los bolos. La semana pasada, por ejemplo, tuvimos cuatro fechas en siete días; esta semana hacemos tres, y la que viene haremos otras tres", contaba Rafa Val a El HuffPost pocas horas antes del concierto del viernes 7 de julio en el madrileño Mad Cool. Y luego matizaba: "Bueno, en realidad hoy hacemos tres, el propio concierto, el acústico de Cómplices de Mahou y una entrevista con actuación en M80".

Llovió mucho en el @madcoolfestival, pero con el primer acorde salía el sol y ocurría esto ¡JODER, GRACIAS! pic.twitter.com/xBksIkCnyv — Viva Suecia (@VivaSuecia) 11 de julio de 2017

Justo antes de empezar a tocar en el escenario Matusalmen del Mad Cool, a las seis y media, salía el sol en Madrid. Así lo muestra este tuit que publicaron días después —inicialmente prefirieron mantener silencio por respecto al acróbata fallecido Pedro Aunión—, pero si hubiese jarreado como lo hizo durante toda la mañana no les hubiese importando. "Íbamos a tocar una de Whitney Houston si llovía, lo teníamos preparado", aseguraba el cantante entre risas. El sentido del humor es otra de las fórmulas para el éxito de Viva Suecia: "Tenemos la suerte de que nos llevamos muy bien, somos una piña y nos lo pasamos muy bien. Eso hace que todo sea tan llevadero".

Ese buen rollo se nota en las entrevistas, sobre todo cuando les toca contar cómo nació este proyecto.

Jess Fabric: Alberto y yo nos conocíamos de un proyecto anterior de música western que no tiene nada que ver con Viva Suecia. Teníamos que darle una vuelta de tuerca y nos pusimos a buscar un vocalista, encontramos a este hombre [señalando a Rafa], nos pegamos una fiesta, no funcionó y tres o cuatro meses después volvimos a tirar de él porque nos cayó en gracia... porque no encontramos a otro...

Rafa Val: Me río porque es verdad [entre carcajadas].

Jess Fabric: No es verdad... le vimos un potencial del carajo. Y a Fernando lo contactamos por las redes. Lo conocíamos de los proyectos que tenía y sabíamos que podíamos congeniar. A él le tiramos la caña.

Fernando Campillo: Así fue. Me cogieron de una página de contactos...

Jess: ¿Sabes que esto es serio, no?

Fernando: En serio, fui el último. Me dijeron algo, hice la prueba y desde el primer momento resultó bien.

Jess: Le caímos en gracia y musicalmente resultó bastante bien.

Rafa: Y personalmente, coño.

El primer EP, publicado en 2014, llevaba su nombre, Viva Suecia, y al cantante Paco Román (Neuman) como productor. Sin embargo fue la canción Bien por ti, del primer disco La Fuerza Mayor (2016), la que les abrió las puertas el éxito y que podría decirse es uno de sus himnos.

Jess: Está claro que la canción funciona, pero según va pasando el tiempo vemos que hay canciones que van madurando. Bien por ti fue la que nos abrió camino.

Rafa: La gente reacciona muy bien con Los Años, Hemos ganado tiempo, Permiso o perdón, A dónde ir... incluso con Palos y piedras o El nudo y la esperanza. Por suerte, hemos visto en salas que la gente se sabe todas, así que algo habremos hecho bien. Cuando llegamos a la Sala Sol de Madrid, que la llenamos el 1 de octubre del año pasado, hicimos un bolo de una hora y algo y la gente se sabía todas las canciones, desde la primera a la última, una cosa increíble.

Hace tres años soñabais con estar en el FIB y ahora estáis en los carteles de los principales de España, ¿no os da vértigo todo lo conseguido en tan poco tiempo?

Rafa: Creo que al contrario. Lo único negativo que podemos decir de esto es que pasas mucho tiempo fuera de casa, muchos kilómetros... pero todo lo demás es increíble.

Jess: Más que vértigo te da más ganas. El vértigo es para las alturas.

Podríamos decir que habéis entrado en el mundo de la música dispuestos a pedir perdón, pero no permiso...

Rafa: Nuestra intención era ir dando puñetazos por ahí y pedir perdón después, pero en el sentido metafórico... La intención era que todo lo que saliese bajo el nombre de Viva Suecia fuese potente, tuviese un sello. Que nos gustase a nosotros y que fuera una propuesta que pudiese llegar.

¿Ayuda en esta escalada empezar con Paco Román como productor y tener después a Carlos Hernández?

Jess: Claro que ayuda. Aprendes. Al final lo de Paco fue un poco más por amistad que por buscar un productor, fue porque éramos amigos y surgió así. '¿Te apetece que grabemos juntos?' 'De puta madre, me voy para Murcia y echamos unos días juntos en el estudio'. Y claro que nos ayudó y aprendimos muchísimo de él. Y a Carlos Hernández sí que lo buscamos un poco más, acorde a lo que hacemos y lo que queríamos. El productor siempre ayuda, ayuda o te hunde. En nuestro caso nos ha ayudado.

¿Qué hacéis para mantener los pies en el suelo?

Rafa: Desde dentro no lo vivimos así, no tenemos el chic de 'cuidado, manten los pies en el suelo, está pasando algo muy grande'... Seguimos siendo iguales.

Jess: Los pies en el suelo te los pones cuando llegas a casa y tienes que poner tres lavadoras, volver a la rutina y compaginarlo con todo esto. Volver a la vida real. Eso ya te mantiene con los pies en el suelo.

Rafa: Claro, porque la vida real es la otra.

Fernando: Esto en realidad es un sueño.

¿Habéis podido dejar vuestros trabajos?

Jess: Seguimos compaginando. Nos encantan nuestros trabajos...

Rafa: Es complicado. Yo tuve la suerte de dejarlo porque mi curro era una mierda, era un curro básico. No tuve ningún problema, pero ellos tienen otro tipo de trabajo. A ellos sí que les resulta más difícil. Es una decisión personal que se tomará con el tiempo.

¿Qué os preguntan más: por la cosecha musical de la huerta de Murcia [donde han nacido grupos como Viva Suecia, Varry Brava o Second] o por si sabéis montar muebles de Ikea?

Rafa: Creo que nos preguntan más por lo de Murcia... Sí que es verdad que últimamente de Murcia han salido un montón de bandas y se nos han situado un poco en el mapa, la gente dice que es como la Granada de hace 10 o 20 años, pero en realidad en Murcia siempre ha habido un montón de bandas, haciendo un montón de cosas. Hay una oferta cultural increíble, todos los fines de semana tienes 5, 6, 7 conciertos para ver y supongo que ahora se ha descubierto, pero en realidad ha existido siempre. Siempre ha habido muchas bandas haciendo muchas cosas y haciendo cosas muy buenas.

¿Tenéis relación entre las bandas?

Jess: Muchísima. Además somos amigos. El fin de semana pasado coincidimos con Varry Brava, con Second lo hacemos muy a menudo, con Nunatak igual...

¿Y habéis hecho cosas juntos?

Jess: Con Nunatak hemos hecho algunas cosas, alguna colaboración en directo... Pero con Varry y Second no hemos hecho nunca nada. No ha coincidido.

Y si tuvieseis que elegir una canción vuestra y buscar una pareja musical, ¿con quién os quedaríais?

Rafa: Me gustaría que Iván Ferreiro cantase A dónde ir con nosotros

Fernando: Yo Jota, de Los Planetas.

Rafa: Que cantase La Estrella de David, ¿no?

Ahora que habláis de La Estrella de David. Habéis hecho una canción de siete minutos, lo que no es muy normal en un disco. ¿Es un riesgo o ahora que estáis empezado podéis hacer lo que os da la gana?

Jess: Creo que al contrario, cuando estás empezando tienes que andar un poco con más pies de plomo. Tienes que llamar la atención de la gente. Pero en este caso fue dejarnos llevar, nos dejamos llevar en el estudio porque ese tipo de cosas nos gustan. Hay canciones de siete minutos en las bandas que escuchamos y nos gustan.

Rafa: La canción no dura siete minutos porque dijésemos vamos a hacer una canción de siete minutos. Dura siete minutos porque tenía que durar eso. En ningún momento pensamos en hacer una canción como las que nos molan. Salió así y dura lo que tiene que durar. Además es una de nuestras favoritas del disco y en el siguiente si tenemos que hacer una de 15, pues hacemos una de 15.

Ya tenemos temas nuevos para el próximo disco. Rafa Val

Dos discos en 24 meses. ¿Con los años os vais a moderar un poco o tenéis ideas para seguir a este ritmo?

Rafa: Es que ya tenemos temas nuevos...

Jess: Los discos hay que sacarlos según vayan surgiendo.

¿Pero no descansáis u os pasan tantas cosas que hay que soltarlas en forma de canción?

Rafa: No sé. En caso de Otros Principios Fundamentales ya teníamos el disco. También es verdad que La Fuerza Mayor salió el año pasado pero ya llevaba grabada un tiempo, no hay un año exacto entre ambos discos. Hay un año y medio.

Rafa, Fernando y Jess se ríen cuando les recuerdas que van a casi una canción por mes, pero es el ritmo y la fórmula que siguen desde que empezaron. "Es la dinámica desde el primer ensayo: curro, curro, curro", dice Rafa Val. Eso... y poner lavadoras.