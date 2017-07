La diferencia entre Michelle Obama y Melania Trump resumida en un solo tuit

Las comparaciones son odiosas, sí, pero a veces son bastante esclarecedoras. A la vista de todo el mundo está que el matrimonio Trump no son los Obama, pero ha detalles que terminan de diferenciarles.

En este caso lo que ha hecho que haya un gran contraste entre la actual primera dama, Melania Trump, y su predecesora en el cargo, Michelle Obama, ha sido el cumpleaños de Malala Yousafzai. Seguro que recuerdas a esta joven: su historia dio la vuelta al mundo tras sobrevivir a un ataque perpetrado por los talibanes. La dispararon cuando iba al colegio y, desde entonces, se ha convertido en una gran defensora de los derechos humanos.

Pues bien, el miércoles pasado, día del cumpleaños de Malala, publicó este tuit:

Happy Birthday, @Malala! Your courage inspires us all to keep fighting for girls everywhere to get the education they deserve. pic.twitter.com/oTXwRWL1mU